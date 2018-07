Schüler setzen Zeichen gegen Rassismus

Für eine Schule ohne Rassismus, für eine Schule, in der jeder Courage zeigt, setzen sich Schüler des Johann-Vanotti-Gymnasiums Ehingen ein. Als Courage-Schule darf sich das JVG bereits seit Oktober vergangenen Jahres nennen. Dafür hatte die Schülervertretung (SMV) mehr als 70 Prozent aller Schüler und Lehrer dazu bewegt, für dieses Ziel zu unterschreiben. Und als Pate konnte Oberbürgermeister Alexander Baumann gewonnen werden.

Der Oberbürgermeister schaute auch jüngst am JVG vorbei, als die SMV ihre jüngste Aktivität zum Thema „Schule ohne Rassismus“ vorstellte. Innerhalb von drei Tagen gestalteten die Schüler eine große Wandfläche in der Schulmensa zum Thema. Jeder, der wollte, konnte auf der weißen Fläche einen farbigen Handabdruck hinterlassen. Am Ende ergab sich ein buntes Bild: Rote, grüne, gelbe, blaue und lila Hände umgeben das Logo von „Schule ohne Rassismus“, das die Schüler ebenfalls an die Wand gemalt haben. „Wir haben das Logo mit dem Overhead-Projektor an die Wand geworfen und eine Schülerin hat es aufgepinselt“, sagt Schülersprecher Oliver Rathenow. Jetzt prangt das Logo über den Schülern beim Essen und die vielen Hände symbolisieren die Unterschriften, also das Bekenntnis der Schüler zu einem Klima an der Schule, das Diskriminierung nicht duldet.

Ärmel hoch und los

Für den Oberbürgermeister wurde an der Wand extra eine Lücke freigelassen. Er durfte sich am Ende nämlich ebenfalls mit seiner Hand auf der Wand der Mensa verewigen. Das Hemd hochgekrempelt tauchte Baumann mit seiner rechten Hand in gelbe Farbe ein und nahm das Angebot sofort an. „Ich finde es großartig, dass ihr ein Zeichen setzt, dass ihr zu dem Thema etwas sagt und das Richtige sagt“, erklärte er den Schülern. „Es ist gut, wenn sich Schüler auch außerhalb der Schule engagieren, sich in der Gesellschaft einbringen. Bewahrt das, es lohnt sich!“

„Für uns ist das Thema Rassismus und Courage wichtig“, sagt Schülersprecher Oliver Rathenow. „Wir haben viele Austauschschüler und es gibt auch Flüchtlinge in den Klassen“, erklärt er. „Wir sind multikulturell.“ Das bezeuge jetzt auch das Logo in der Mensa, das über allem stehe. „Hier guckt keiner weg“ sei die Botschaft, sagt Rathenow. „Wir haben eine tolle Schule, aber so können wir sie noch besser machen.“ Es gehe um Aufklärung und Akzeptanz, darum, Vorbild zu sein und einzugreifen, wenn man etwas bemerke. Zum Thema haben die Schüler auch Plakate gestaltet. „Ich bin stolz, wie sie das alles schaffen“, sagt Verbindungslehrer Markus Dürre. „Ich bin wahnsinnig begeistert.“

Flüchtlinge unterstützt

Während des Projekts hat die SMV auch eine Flüchtlingsfamilie und die Vorbereitungsklasse der Grundschule im Alten Konvikt eingeladen. Auch sie haben ihre Hand verewigt. Und erstmals hat eine Gruppe von Schülern eine Flüchtlingsfamilie besucht, erzählt Lorena Schick von der SMV. „Der Vater der Familie lebt schon seit ein paar Jahren in Deutschland, doch die Kinder erst seit Juni.“ Deshalb wollen die Schüler ihnen jetzt mit der Sprache und dem Alphabet helfen.

Am Ende ihres Projekts haben die Schüler Ballons in den Himmel steigen lassen. Daran waren Karten befestigt, auf die sie ihre Ideen geschrieben hatten, dazu, was jeder selbst noch tun kann für mehr Courage. Die Luftballons ergaben am Nachmittag ein buntes Bild vor dem weißen Himmel. Die Botschaft wurde weitergetragen.

