Einen wunderschönen und professionell aufgemachten Film über den „Glombigen Doschtig“ als Auftakt der Ehinger Fasnet hat Nik Johannsen vor einem Jahr präsentiert. Als Wildes Weib machte er am Montagnachmittag zusammen mit seiner Mutter Elke die Kinder der Schmiechtalschule mit einer Figur der Fasnet vertraut.

Nik gehört zu einer Gruppe Ehinger Narren, die viel Zeit dafür aufbringen, Kindern und älteren Leuten in Ehingen und seinen Teilorten die Freude an der hiesigen Fasnet und ihren Bräuchen zu erschließen. Dabei machen sie ihre Sache so gut, dass schließlich auch der eingestaubteste Fasnetsmuffel der betörenden Wirkung der von Heiterkeit und der Vorfreude auf den Frühling geprägten Spätwinterzeit erliegt.

Narrenrätin und Kügelezunftmeisterin Elvira Mall ist es zu verdanken, dass ein breit gestreuter Narrensamen ausgiebige Früchte trägt. Sie kennt sich aus und versteht es, jede Fasnetsfigur mit der passenden Beschreibung vorzustellen. Dazu obliegt ihr die zeitraubende und in gewisser Hinsicht dankbare Aufgabe, Gruppen zu organisieren, die nach einem ausgeklügelten Einsatzplan mit oder ohne ihre Begleitung in Kindergärten, Schulen und Seniorenresidenzen zur richtigen Zeit auftauchen, um Jung und Alt in vorfasnächtliche Stimmung zu versetzen.

In der Grundschule Erbstetten erfreuten Muckenspritzer, Pfannamate, Kügele, Wilde Weiber, Narenbüttel und Dämonen am Montagvormittag 50 Kinder von der Ehinger Alb. Als Albeulen werden sie am Samstag beim Ehinger Kinderumzug viele Zuschauer erfreuen.

Am Nachmittag quoll bei den Kindern der Schmiechalschule die Lebensfreude über, als die Narren kamen. Keine Spur von Befremdung war auszumachen, ganz zu schweigen von Angst. Zusehends ging anfängliche Zurückhaltung in Bewegung als Reaktion auf erfolgreiche Animation über. Kinder und Fasnetsfiguren kamen sich spontan näher. Mate teilte seine Kügele aus. Allenthalben im Raum bildeten sich um die Narren Gruppen. Masken auszuprobieren war das besondere Erlebnis.