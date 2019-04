Schüler geben Säulen einen Rizzi-Look

Passend zum Rizzi-Brunnen beim Riß-Center des Versicherungsunternehmens von Familie Schreiner bemalen jetzt Kinder der Grundschule im Alten Konvikt Ehingen, der Grundschulen Rißtissen/Griesingen, Öpfingen und der Förderschule Munderkingen die Säulen vor dem Haus. „Das hatten wir schon mit den Schülern der Grundschule Rißtissen gemacht, doch die Säulen bei der Grundschule sind dann leider abgebrannt“, erklärte Thomas Schreiner. Für die Kinder gibt es als Belohnung eine Spende in die Klassenkasse. Bilder mit Rizzis Motiven von Kindern gemalt sind auch im ganzen Haus des Versicherungsunternehmens zu finden.

Elias, Soraya, Mohamed, Jana, Luisa und Lisa von der Klasse 3 der Grundschule im Alten Konvikt haben mit ihrer früheren Lehrerin Susanne Balk den Anfang gemacht. Die anderen Kinder der Klasse folgen ihnen in den nächsten Tagen. Damit sie ihre Kleider nicht einschmieren, hatte ihnen Thomas Schreiner bei einem Maler Schutzanzüge besorgt. „Ihr seht cool aus, wie Tatortreiniger“, lachte Susanne Balk. Vorlagen mit Rizzi-Figuren hatten die Kinder schon in der Schule angefertigt. Nachdem sich alle mit viel Gelächter die weißen Anzüge angezogen hatten, holte Schreiner Farbe und Pinsel, Susanne Balk verteilte sie. „Attacke“ rief Schreiner und die kleinen Künstler machten sich mit Feuereifer ans Werk. Die Kinder malten, so weit sie reichen konnten. Die ehemals weißen Säulen waren von einem Maler schon hellblau grundiert worden, die Lehrer malten oben die Wolken. Auf eine Leiter wollte Schreiner, selbst Vater von Grundschulkindern, die Kinder nicht stellen, das war ihm zu riskant.