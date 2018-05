Schüler feiern trotz kleinem Mathe-Chaos

Mit einer schweren Panne hat am Mittwochmorgen auch in Ehingen die schriftliche Mathe-Abitursprüfung begonnen. Um Punkt 8.30 Uhr sollten die angehenden Abiturienten die Aufgabenblätter umdrehen und in ihre Mathematikprüfung starten. In der Nacht auf 30. April wurden bei einem Einbruch in ein Gymnasium in Niedersachsen die Aufgaben gestohlen. Baden-Württemberg übernimmt Aufgaben aus einem bundesweiten Pool. Es habe nicht ausgeschlossen werden können, dass die Aufgaben bekannt geworden seien, teilte das Kultusministerium mit.

Wolfgang Aleker, Schulleiter des Ehinger Johann-Vanotti-Gymnasiums, hat sich den letzten Tag der schriftlichen Prüfungen etwas anders vorgestellt. „Wir haben von 6.20 bis 9.30 Uhr quasi rotiert“, erklärt Aleker, der am Mittwochmorgen um 6.20 Uhr vom Regierungspräsidium Tübingen erfahren hat, dass die Mathe-Prüfung um 30 Minuten verschoben werden muss. „Wir haben dann um 7.30 Uhr diese Nachricht auf unsere Homepage gestellt und haben unsere Schüler zudem über verschiedene WhatsApp-Gruppen informiert, dass das Mathe-Abi erst um 9 Uhr startet“, erklärt Aleker, der erstmals „gegen 10.30 Uhr durchschnaufen“ konnte. „Denn bei uns haben am frühen Morgen auch zahlreiche Eltern angerufen, die natürlich gefragt haben, ob es stimmt, dass das Mathe-Abi später beginnt“, erklärt Aleker.

1200 Seiten ausgedruckt

Der Schulleiter hat dann vom Regierungspräsidium Tübingen ein Passwort bekommen, um die neuen Mathe-Aufgaben aus dem Internet herunterzuladen. „Meine Mathe-Kollegen haben die Aufgaben dann studiert und ausgewählt“, erklärt Aleker. Dann wurden 1200 Seiten für die 94 Schüler und für die Lehrer ausgedruckt. „Meine Mathe-Lehrer waren mit den Aufgaben zufrieden“, so Aleker, der in diesem Zusammenhang auch die Aufregung um die vermeintlich zu schweren Aufgaben im Englisch-Abitur nicht verstehen kann. „Auch meine Englisch-Lehrer haben mir signalisiert, dass das Abi nicht zu schwer gewesen sei“, sagt Aleker, für den es die letzten schriftlichen Abiturprüfungen vor seinem Ruhestand im Sommer gewesen sind. „So etwas habe ich in meinen 14 Jahren als Schulleiter auch noch nicht erlebt. Das ist eben das Problem mit dem bundesweiten Abitur. Wenn bei uns eingebrochen worden wäre, hätten die Täter die Abi-Aufgaben sicher nicht gefunden“, betont der Schulleiter, der davon ausgeht, dass die Prüfungsaufgaben künftig nicht mehr postalisch verschickt, sondern immer am Tag des Abiturs per Passwort geöffnet werden können. „Und das Passwort bekommen wir dann kurz vor Prüfungsbeginn.“

Dass es eine halbe Stunde später mit der Prüfung losging, hat Abiturientin Johanna Mann nicht aus der Fassung gebracht. „Ich bin ein Mensch, der optimistisch denkt“, sagt sie. „Aber ich finde es schon komisch, dass schon wieder Prüfungsaufgaben gestohlen wurden. Da muss sich was ändern“, sagt sie. Viele ihrer Mitschüler hätten morgens an einen Mai-Scherz gedacht. Die neuen Matheaufgaben seien „schon sehr schwierig“ gewesen. Was die umstrittenen Englischaufgaben angehe, fühle sie sich schon ungerecht behandelt und sie hätte sich „mehr Verständnis von der Kultusministerin gewünscht“, erklärt die Schülerin. Doch jetzt heiße es Feiern. „Der Sprung in den Brunnen gehört dazu“, sagt Johanna Mann.

Schüler lässt sich von Panne nicht aus dem Tritt bringen

Auch Schüler Johannes Jöchle sagt nach der Mathe-Prüfung gelassen: „Die Panne am Morgen hat die Note nicht beeinträchtigt.“ Er hätte der Nachricht gleich Glauben geschenkt. Auch er fand die neuen Aufgaben schwierig. Abiturientin Anna Mast erklärt nach der Prüfung, sie sei über die Nachricht am Morgen schon verwundert gewesen, habe es erst geglaubt, als sie auch auf der Schulhomepage zu finden war. „Ich bin froh, dass die Prüfung nicht verschoben werden musste“, sagt sie.

Dann ließen es die Abiturienten am Marktplatz so richtig krachen: mit Musik und einem Sprung in den Brunnen. Am Wochenende wird auf der Abi-Hütte weitergefeiert. Ab Donnerstag geht dann der reguläre Unterricht für die Abiturienten am JVG weiter. „Am 26. Juni gibt es die Ergebnisse, am 2. und 3. Juli finden die mündlichen Prüfungen statt“, erklärt Aleker das weitere Procedere.