Schäden schlimmer als gedacht: Stadtpfarrkirche bleibt noch lange geschlossen

Schlechte Nachrichten für die Ehinger Kirchengemeinde St. Blasius: Der Dachstuhl und die Decke der Ehinger Stadtpfarrkirche müssen umfassender saniert werden als gedacht. Frühestens an Weihnachten 2020 wird die Kirche wieder geöffnet sein. Das haben Pfarrer Harald Gehrig und Gesamtkirchenpfleger Peter Hecht am Dienstag erklärt. Im vergangenen Dezember hatten sich große Brocken vom Stuck der Decke gelöst und sind in die Tiefe gestürzt.

Nur wenn wirklich alles gut geht, ist die Kirche wieder frühestens an Weihnachten 2020 geöffnet. Pfarrer Harald Gehrig

Ende Februar wurde ein großes Gerüst in der Mitte der Kirche aufgebaut. Experten haben einen Großteil der Decke abgeklopft und haben ihren Zustand überprüft. In der vergangenen Woche sind die Entscheidungsträger schließlich zusammengekommen, darunter auch das Denkmalamt, die Fachrestauratoren und der Architekt. Das Ergebnis des Gutachtens: Ein großer Teil der Decke weist schadhafte Stellen auf. Eine umfänglichere Sanierungs- und Erhaltungsmaßnahme ist vonnöten.

Kein Weihnachten in der Kirche

Die Hoffnung, dass Weihnachten in diesem Jahr schon wieder in der Stadtpfarrkirche gefeiert werden kann, ist geplatzt. „Nur wenn wirklich alles gut geht, ist die Kirche wieder frühestens an Weihnachten 2020 geöffnet“, sagt Gehrig. „Das stellt uns vor Herausforderungen.“

Beim Blick von oben im Dachstuhl erkennt man die Problemstellen. (Foto: Prandl)

Das Problem der Kirchendecke aus der Barockzeit zeigt sich bei einem Gang auf das Gerüst im Kirchenschiff sowie auf den Dachstuhl. Dort, wo das Fresko zerbröselt ist, liegen die Holzlatten der Decke frei. Dazwischen ist die Bockshaut – ein Gemisch aus Kalk, Tierhaaren und Stroh – erkennbar, die aber nicht an jeder Stelle einen dichten Eindruck macht, es gibt Hohlstellen. Das Problem konzentriert sich auf die Verbindung von Bockshaut oben und Stuck im Inneren der Kirche – beides muss fest zusammenhalten. Kommt das Material in Bewegung, etwa durch einen heißen Sommer, wird es problematisch.

Eigentlich wurde die Decke von St. Blasius schon im Jahr 1995/96 restauriert. Jetzt zeigt sich: Was damals für den Halt in die Decke injiziert wurde, ist auch bereits lose. „Nach dem damaligen Stand der Technik wurde alles richtig gemacht“, sagt Hecht. „Der Stand der Technik ändert sich ständig“, fügt Gehrig an.

Ursache für den schlechten Zustand

Die Ursachen für den schlechten Zustand der Kirchendecke wird man vielleicht nie zu einhundert Prozent nennen können, erklärt Hecht. „Da kommen viele Komponenten zusammen.“ Unter anderem, sagen die Experten, könnte die Luftfeuchtigkeit von rund 50 Prozent in der Kirche für die Bewegung des Materials sorgen. Für das Holz ist es gut, dass es nicht feuchter in der Kirche ist, dem Stuck schadet es möglicherweise.

Durch das Fresko schauen die Holzlatten der Decke hervor. (Foto: Prandl)

Zuerst muss die Decke nun komplett gereinigt werden, erklärt Hecht. Hier und da wird es dann Injektionen von unten in die Decke geben. Das Gerüst wird dazu noch zweimal komplett ab- und wieder aufgebaut – über der Orgel und im Chorraum. Der Rest der Arbeiten findet oben im Dachstuhl statt.

Es wird auf jeden Fall teuer. Peter Hecht, Gesamtkirchenpfleger

Im schlimmsten Fall muss die Bockshaut komplett ersetzt werden. Zur Deckensanierung kommen weitere Arbeiten im Dachstuhl hinzu, die teilweise ohnehin geplant waren: Die Dachsparren, die Träger des Kirchendaches aus Holz, müssen stabilisiert werden, die Glaswolle, die zur Dämmung auf der Decke liegt, gibt keine Feuchtigkeit ab und schimmelt. Und Verbindungshölzer der Kirchendecke zum Dachstuhl sind möglicherweise gar nicht nötig, sondern schaden vielleicht eher, wenn sie Druck auf die Decke ausüben. Zu den Kosten für die Sanierung kann Kirchenpfleger Hecht noch nichts sagen, nur so viel: „Es wird auf jeden Fall teuer.“

Kirchengemeinde steht vor Herausforderung

Die meisten Gottesdienste der Kirchengemeinde finden, seit St. Blasius geschlossen ist, in der Liebfrauenkirche aber auch in der Konviktskirche statt. Nun, nachdem klar ist, wie lange die Sanierung der Kirchendecke dauern wird, müsse sich die Kirchengemeinde fragen, was das bedeute, sagt Pfarrer Harald Gehrig. Viele Leute würden mit ihrem Herzen an einer bestimmten Kirche hängen.

„Wir müssen auch überlegen, wie wir das Gemeindehaus wieder stärker mit ins Boot holen“, betont der Pfarrer. Klar ist: Die Ostermesse wird in der Liebfrauenkirche stattfinden. Klar ist auch: Der Stehempfang nach der Osternacht muss in diesem Jahr ausfallen. Auch werden die Ministranten heuer nicht bis zur Osternacht vom Kirchturm rätschen.

