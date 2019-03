SC Lauterach startet mit Sieg

In einem vorgezogenen Spiel der Fußball-Kreisliga B1 hat der SC Lauterach gegen Dettingen gewonnen. In der Kreisliga B2 standen Nachholspiele an: Mit Siegen verbesserten der SV Unterstadion und der FC Marchtal ihre Chancen auf einen Spitzenplatz.

Kreisliga B1: SC Lauterach - SG Dettingen 2:0 (0:0). - Tore: 1:0 Wolfgang Vollmayer (65.), 2:0 Patrick Braig (75.). - In der ersten Halbzeit hatte Dettingen etwas mehr vom Spiel. Im zweiten Durchgang erzielte Lauterach zwei Tore. Das 2:0 fiel unter Mithilfe des Gästetorwarts. - Reserven: 0:4.

Kreisliga B2: FV Neufra II – SV Unterstadion 0:4 (0:1). - Tore: 0:1 Patrick Schleker (26.), 0:2 Florian Braig (65.), 0:3 Patrick Schleker (71.), 0:4 Florian Braig (88.). - Die Gäste haben durch diesen Sieg den Anschluss an die Tabellenspitze hergestellt.

SV Unlingen – FC Marchtal 0:2 (0:1). - Tore: 0:1 Oliver Gnannt (35.), 0:2 Fabian Illich (80.). - Der FC Marchtal war spielerisch besser, gewann verdient und bleibt Verfolger der Spitzenteams.

SV Uttenweiler II – SSV Emerkingen 2:2 (0:1). - Tore: 0:1 Kevin Mayer (33.), 1:1 Fabian Maurer (78.), 1:2 Philipp Fassold (81.), 2:2 Timo Werkmann (94., FE). - Der SSV Emerkingen ließ wichtige Punkte im Kampf um die Meisterschaft liegen.

Weiteres Spiel: SV Eintracht Seekirch – TSV Riedlingen II 3:1.