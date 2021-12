SC Berg sagt sein Neujahrsturnier 2022 ab

Der SC Berg hat sein Tischtennis-Neujahrsturnier abgesagt. Nachdem die normalerweise zweitägige Veranstaltung für Zweier-Teams der Aktiven und der Jugend schon zu Jahresbeginn 2021 aufgrund der Pandemie ausgefallen war, hatte man beim SC Berg gehofft, das Neujahrsturnier im Januar 2022 austragen zu können – „wenn vielleicht auch in einer an die aktuelle Situation angepassten Form“, heißt es in der Mitteilung des Vereins. Angesichts der aktuellen Entwicklungen müsse man aber der Realität ins Auge schauen, schreibt der SC Berg. „In der derzeitigen Lage ist es definitiv weder angebracht noch möglich, eine Großveranstaltung wie unser Neujahrsturnier durchzuführen.“ Der Verein entschied sich daher „schweren Herzens“ für die Absage des Turniers im Januar 2022, hat aber schon eine Neuauflage 2023 im Blick.

Derweil sucht der SC Berg für die Zeit vom 1. September 2022 bis 31. August 2023 eine junge Tischtennisspielerin oder einen -spieler für den Bundesfreiwilligendienst. Zu den Aufgaben zählt unter anderem die Mitarbeit im Jugentraining, bei Sichtungen und das Coaching bei Spielen. Die Vollzeitstelle wird vergütet, zudem besteht die Möglichkeit zum Erwerb einer Trainerlizenz.