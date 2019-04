Sappi produziert rund 95 000 Megawattstunden Grünstrom im Jahr

Mit seiner Papier- und Zellstofffabrik ist Sappi ein wichtiger Arbeitgeber im Alb-Donau-Kreis und mit seiner CO2-neutralen Stromproduktion stark von den gesetzlichen Rahmenbedingungen abhängig.

Die CDU-Bundestagsabgeordnete Ronja Kemmer hat nun die integrierte Zellstoff- und Papierfabrik in Ehingen besucht. Sie verschaffte sich einen Überblick über die Papierherstellung bei der Firma Sappi Ehingen und diskutierte die aktuellen Herausforderungen, insbesondere auch im Zusammenhang mit der Umsetzung des Erneuerbaren-Energien-Gesetz (EEG) mit Geschäftsführer Maik Willig und Heiko Schepers (Leiter Zellstoffproduktion und Kraftwerk).

„In Ehingen machen wir aus Buche und Fichte hochwertige Papiere und verwenden dabei alles, was der nachwachsenden Rohstoff Holz hergibt“, so Maik Willig. Nicht nur Papier und Zellstoff, sondern auch Strom wird erzeugt. Aus drei unterschiedlichen Biomassen wird dabei Energie gewonnen. Zum einen aus Dicklauge, die beim Holzaufschluss entsteht und zum anderen aus Biogas, das in der werkseigenen Kläranlage aufbereitet wird. Auch die Rinde, die bei der Langholzentrindung entsteht, wird zur Wärmeerzeugung genutzt. Etwa 95 000 Megawattstunden Grünstrom jährlich werden im werkseigenen Kraftwerk aus dieser Biomasse erzeugt und ins öffentliche Netz gespeist. „Wir sind sehr effizient bei der Nutzung des Rohstoffes Holz und auch bei der Wiedergewinnung von Rohstoffen aus dem Herstellungsprozess. Wir decken rund 86 Prozent unseres Energiebedarfes im Kraftwerk selbst ab“, erklärt Schepers. „Sappi nutzt den Dampf zur Verstromung sowie als Prozessdampf für die Papier- und Zellstoffherstellung. Die für den Holzaufschluss eingesetzten Chemikalien werden größtenteils zurückgewonnen.“

Die Schwäbischen Papier- und Zellstoffmacher setzen sich derzeit für eine Fortsetzung der EEG-Umlage ein. Denn nach aktuellem Stand will das Bundeswirtschaftsministerium die Regelung für eine Anschlussförderung für Biomasseerzeugnisse aus Zellstoff im Gegensatz zu anderen Biomassen nicht umsetzen, obwohl diese so im EEG vorgesehen ist. Für Sappi und für deutsche Papier- und Zellstofffabriken entsteht dadurch ein Wettbewerbsnachteil in einem ohnehin schon schwierigen Markt.

Sappi setzt auf die Politik. Bereits Thomas Bareiß (CDU), der im Januar 2019 das Werk besuchte, erkannte die Notwendigkeit der Anschlussförderung nach EEG und möchte sich für eine nachhaltige wirtschaftliche Entwicklung in Ehingen bei der Bundesregierung stark machen. Dies bekräftigt auch Ronja Kemmer. Sie will sich für die bundesweiten Zellstofffabriken und eine Anschlussförderung nach EEG in Berlin einsetzen.

Sappi Ehingen GmbH gehört zu Sappi Europe und Sappi Limited mit Hauptsitz in Südafrika. Sappi produziert auf drei Kontinenten und beliefert Kunden in über 100 Ländern. Der Konzern beschäftigt rund 12 500 Mitarbeiter weltweit - am Standort Ehingen sind rund 530 Mitarbeiter und etwa 40 Auszubildende beschäftigt.