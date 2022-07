Sappi produziert Papier auf dem Marktplatz

Auf der Top-Job Messe, die am Mittwoch, 13. Juli, ab 17 Uhr auf dem Ehinger Marktplatz startet, ist auch die Firma Sappi mit einem Papiermobil präsent. Das teilt das Unternehmen in einem Schreiben mit.

Wie sieht die Industrielle Papierherstellung aus? Was geschieht auf einer Papiermaschine? Fragen, die sich eigentlich nur bei einem Besuch in der Papierfabrik klären lassen. Mit dem Papiermobil kommt die Papierfabrik aber auf den Marktplatz, heißt es in der Unternehmensmitteilung weiter. Eine Mini-Papiermaschine an Bord zeigt die industrielle Papierherstellung im Maßstab 1:25 und produziert dabei richtiges Papier. Dabei können sich alle Interessierte über Rohstoffe, Produktion, Recycling, Wissenswertes über Kulturgeschichte von Papier und vor allem über die Berufe rund um eine Papierproduktion informieren. „Wir wollten in diesem Jahr etwas Besonderes bieten, um den vielseitigen und eher wenig bekannten Beruf des Papiertechnologen in den Fokus zu stellen“, so Alev Kilinc, HR Business Partnerin bei Sappi in Ehingen.

Neben der Verantwortung der dreistöckigen Papiermaschine, bereiten Papiertechnologen auch Roh- und Hilfsstoffe auf, bedienen und überwachen moderne Prozessleitsysteme. Diese Anlagen, zu denen auch ein Kraftwerk und Kläranlage gehören, müssen gewartet, instandgehalten und teilweise auch neu aufgebaut werden. Sappi bietet für das Ausbildungsjahr 2023 insgesamt zehn Ausbildungsplätze in den Berufen Elektroniker für Betriebstechnik, Industriemechaniker, Maschinen- und Anlagenfahrer, Papiertechnologe und Industriekaufleute an. Außerdem ist ein Duales Studium mit Sappi im Studiengang Papiertechnik möglich.

Die Sappi Auszubildenden informieren gerne auf dem Stand in der Lindenhalle und am Papiermobil auf dem Marktplatz. Weitere Infos sind auf www.sappi.com/de/ehingen-mill zu finden, oder über Alev Kilinc unter Telefon 07391/501389 zu erfahren.