Ehingen/Stuttgart (sz) - Landtagsabgeordneter Manuel Hagel hat ein Gespräch zwischen Staatsministerin Theresa Schopper und Vertretern von Sappi Ehingen in Stuttgart organisiert. Die Ehinger Papierfabrik ist neben zwei Sulfat-Zellstofffabriken eine der letzten vier integrierten Sulfitzellstoff- und Papierfabriken in Deutschland.

Die in Ehingen produzierte Zellstoffablauge ist eine anerkannte Biomasse, mit der der eigene Wärmebedarf komplett gedeckt wird und darüber hinaus EEG-Strom für das öffentliche Netz erzeugt wird. Nun werden aktuell die Neuregelungen zum EEG 2017 hinsichtlich der Anschlussförderung für Holz- und Biomasse-Kraftwerke vorgenommen. In diesem Zuge sieht es derzeit so aus, als würde die Biomasseerzeugung aus Zellstoff, im Gegensatz zu den anderen Biomassen, nicht in die Anschlussförderung mit aufgenommen werden. „Hier geht es auch um den Erhalt von vielen Arbeitsplätzen. Es darf nicht passieren, dass die Zellstoffindustrie eine andere Behandlung erfährt als die restlichen Biomasseerzeuger und dadurch vor existenzielle Probleme gestellt wird“, erklärt Manuel Hagel.

Ökologie und Ökonomie nicht gegeneinander ausspielen

Sappi Ehingen stehe für ein autarkes Energiesystem und Ressourceneffizienz. Das betonte der Geschäftsführer Maik Willig während des Termins. Manuel Hagel ergänzte: „Hier sieht man deutlich, dass wirtschaftliches Wachstum und Klimaschutz nicht nur vereinbar sind, sondern Hand in Hand gehen können.“ Sein Ziel sei es, Ökologie und Ökonomie nicht gegeneinander auszuspielen, sondern in Einklang zu bringen.

Im Anschluss an das Gespräch versprach Staatsministerin Schopper, den Dingen noch einmal auf den Grund zu gehen und sowohl in der Staatskanzlei als auch bei den Zuständigen in Berlin noch einmal Druck zu machen.