Sapina-Festspiele gegen Calcio

Michael Bochtler hatte es gewusst. „Ein 0:0 wird es sicher nicht,“ orakelte der Trainer vor dem Spiel der beiden offensivstärksten Teams der Liga. Doch an diesem Tag sollte nur Ehingen Süd das eigene Torkonto aufbessern, und dies ordentlich. Nach vier Liga-Niederlagen in Folge lag eine Menge Druck auf dem Team des SSV und seinem Trainer. Doch aufgrund einer engagierten und auch spielerisch überzeugenden Leistung konnte die Mannschaft von Michael Bochtler den Tabellenfünften mit einer 6:0-Packung auf die Heimreise schicken.

Auch wenn Calcio Leinfelden-Echterdingen einige Ausfälle zu verkraften hatte, waren die Gäste in den ersten 20 Minuten noch einigermaßen auf Augenhöhe. Doch in der 27. Minute schlug es zum ersten Mal im Kasten der Calcio-Kicker ein. Der bärenstarke Kevin Ruiz brachte einen Freistoß in den Strafraum, wo Filip Sapina mit einem präzisen Kopfball ins lange Eck dem Gästekeeper keine Chance ließ. Sapina erhöhte in der 35. Minute per Strafstoß auf 2:0, nachdem Simon Dilger elfmeterreif zu Fall gebracht worden war. Und in der 44. Minute war es wieder Sapina, der mit seinem dritten Treffer einen lupenreinen Hattrick erzielte. Ein langer Ball aus der Abwehr fand Dilger, der uneigennützig quer auf den besser postierten Sapina legte, welcher den Keeper zum 3:0 auch noch tunnelte.

Als sich die Zuschauer schon auf die Halbzeit eingestellt hatten, schnappte sich Awet Kidane nach einem guten Süd-Pressing den Ball und schob ihn cool am Calcio Torwart vorbei. Damit ging es dann endgültig in die Halbzeit.

Auffällig, wie unauffällig der Top-Torjäger der Gäste die ersten 45 Minuten auf dem Platz verbrachte. Daniele Cardinale war bei der starken Süd-Verteidigung komplett abgemeldet und verließ in der 57. Minute schließlich sichtlich frustriert den Rasen. Zu diesem Zeitpunkt stand es allerdings schon 5:0. Simon Dilger nahm in der 48. Minute einen Ball vom Gegner dankend auf, umspielte souverän den Torwart und netzte ein. Süd gestattete dem Gegner in dieser Phase mehr Ballbesitz, ohne jedoch die Kontrolle zu verlieren. Mit präzisen Bällen auf die eigenen Außenspieler gelang es immer wieder, gefährliche Situationen zu kreieren. Danijel Sutalo zog im Mittelfeld geschickt die Fäden und war auch im Pressing kaum zu stoppen. Das halbe Dutzend machte der Spieler des Tages voll: Filip Sapina, mit seinem vierten Treffer. Kapitän Ruiz schaltete nach Ballgewinn blitzschnell um, spielte auf den agilen und lauffreudigen Julian Teßmann, dessen präzise Flanke Sapina mit dem Kopf nur noch zum 6:0 eindrücken musste. Anschließend gab Michael Bochtler einigen Spielern die verdiente Pause und wechselte in der letzten halben Stunde Tim Bayer, Hannes Walter, Aaron Akhabue und Janis Peter ein. Übrigens: auch der Süd-Keeper Jonas Gebauer hatte seinen Anteil an dem Erfolg und seiner weißen Weste. In den ersten 70 Minuten kaum ernsthaft geprüft, konnte er sich in letzten 20 Minuten mehrfach mit starken Aktionen auszeichnen.

Trainer Bochtler wirkte nach dem Spiel zufrieden und erleichtert. „Wir haben das ganze Spiel viel Engagement gezeigt und mit dem Ergebnis in der Liga sicher ein Ausrufezeichen gesetzt. Zu Beginn hatte ich noch ein Déjà-vu im Vergleich zu anderen Spielen, denn nach der Führung lag der Ausgleich für mich gefühlt wieder in der Luft. Doch dann haben wir verdient die weiteren Tore gemacht. Die Mannschaft hat sich heute richtig belohnt. Daran gilt es nächste Woche in Ilshofen anzuknüpfen.“