Sanierung der Straße Hinter Hofen steht an

Die Altsteußlingen und Briel betreffenden Planansätze im städtischen Haushalt 2018 hat Ortsvorsteher Josef Huber am Montag im Ortschaftsrat vorgestellt. 625 000 Euro entfallen auf die Sanierung der Hinter-Hofen-Straße.

Jeweils 270 000 Euro sind für die Kanalisierung und den Ausbau der Straße vorgesehen. 85 000 Euro sind für den Breitbandausbau in der Straße angesetzt. Mit der Sanierung der in schlechtem Zustand befindlichen Straße geht ein lange gehegter Wunsch von Ortsverwaltung und Ortschaftsrat in Erfüllung.

60 000 Euro stehen im Haushalt für den Bau eines Löschwasserbehälters in Briel zur Verfügung. 17 000 Euro umfasst die Summe der Mittel für Tiefbauunterhaltung. Dazu zählen Heimatpflege, Grünanlagen, Kinderspielplätze, Straßenausbesserung, Wasserläufe, Kanalisation, Deponien und Feldwege. Das Geld kann von der Ortsverwaltung variabel nach Bedarf eingesetzt werden.

Um 700 Euro kann ein Beamer für das Rathaus angeschafft werden. Von den örtlichen Vereinen erhalten die Sportgemeinschaft 550 Euro, die Albvereins-Ortsgruppe Altsteußlingen 205 Euro, der Kirchenchor 205 Euro und die Kirchenpflege 65 Euro. Nicht berücksichtigt sind im Haushalt die Sanierung der Straße Finkenburg und der Wunsch nach zusätzlichen Bauplätzen. Einen Bauplatz in Briel hat nach Aussage des Ortsvorstehers ein Einheimischer erworben.

Aus den von der Stadt für den Ausbau des Backbone-Netzes bereitgestellten 886 000 Euro soll auch die Weiterführung der Rohrleitung von Dächingen nach Altsteußlingen und gegebenenfalls bis Briel finanziert werden. Zur Ermittlung des Interesses an einer Gasversorgung hat Ortsvorsteher Josef Huber eine Umfrage gestartet. Den bisherigen Rücklauf bezeichnete er als sehr gut. Sollte eine Fortsetzung der Gasleitung vom Anschluss im Dächinger Kirlauweg nach Altsteußlingen zustandekommen, könnte nach Aussage des Ortsvorstehers das Rohr für das Glasfaserkabel gleich mit eingebaut werden. Mit der Verlegung rechnet Josef Huber im kommenden Jahr.

In diesem Jahr steht in Altsteußlingen und Briel wieder ein Dorfputz an. Ortsvorsteher Josef Huber zählt am 3. März auf eine zahlreiche aktive Beteiligung der Bevölkerung. Für die Aktion sind drei Stunden angesetzt. Anschließend gibt es für alle Beteiligten eine nahrhafte Brotzeit.

Die Ausweitung des Winterdienstes auf den Schleifweg in der Spitzgasse ist nach Aussage des Ortsvorstehers wegen einer engen Ecke nicht möglich. Bewährt haben sich nach einmütiger Ansicht des Ortschaftsats die in der Alten Heerstraße zur Geschwindigkeitsreduzierung aufgestellten Blumenpflanztröge. Sie sollen daher beibehalten werden. Die Pflege der Grünanlagen in Briel übernimmt künftig Karl-Heinz Schleker.

Positiv beschieden wurde eine Anfrage aus Kirchen wegen der Beteiligung am Festzug des Kreismusikfestes. Wie 2013 in Dächingen wird Altsteußlingen einen Wagen mit landwirtschaftlichen Motiven beisteuern.