Sandra Norak beschreibt ihren Weg in und aus der Prostitution

Menschenrechte gehören zum Bildungsplan in den zehnten Klassen des Gymnasiums, Menschenrechte auch für Frauen, die gezwungen wurden, ihren Körper zu verkaufen. Solveig Senft vom Johann-Vanotti-Gymnasium arbeitet ehrenamtlich bei der Ausstiegshilfe für Prostituierte „Sisters“ und aus dieser Arbeit kannte sie Sandra Norak. Die hat jahrelang für ihren Loverboy-Zuhälter angeschafft und ihren Weg sowohl in die Prostitution wie auch daraus den Zehntklässlern des JVG beschrieben.

Sie war als Schülerin viel in Chat-rooms unterwegs und hat da ihren Lover-Boy kennengelernt, der ihr zuerst die große Liebe vorspielte und sie sehr langsam ins Milieu einführte. „Ich war verliebt und als er zu meiner einzigen Bezugsperson geworden war, erzählte er mir, dass er große Schulden hatte. Ich hatte Angst um ihn, er drohte mir, die Beziehung zu beenden, wenn ich nicht anschaffe, um ihm zu helfen.“ Erpressung ist meist der Weg für die Mädchen in die Prostitution, entweder so oder mit Fotos, die heimlich beim Verkehr gemacht wurden. „Das Mädchen wird vom Zuhälter von seinem sozialen Umfeld isoliert, er macht sich zu ihrem einzigen Ansprechpartner. Mädchen mit geringem Selbstwertgefühl sind am meisten gefährdet“, sagte Sandra Norak.

Das Rotlichtmilieu hat eigene Regeln, wer aussteigen will, bekommt oft Probleme und lebt gefährlich. Die Mädchen funktionieren häufig, weil viele gesehen haben, was passiert, wenn sie es nicht tun. Drohungen, Schläge oder schlimmere Dinge, von denen Sandra Norak nicht sprechen wollte. „Ein cooles selbstbestimmtes Leben einer Prostituierten hat nichts mit der Realität zu tun. Ich habe in sechs Jahren keine gesehen, die es gerne macht. Es sind auch die Freier, die die Mädchen schwer traumatisieren. Es ist nicht cool, die Lage der Mädchen auszunutzen“, sagte sie an die Jungen gewandt. Sie selbst sei nach sechs Jahren aufgebraucht gewesen, sagte sie. Sie hatte alles Geld immer ihrem Zuhälter abgegeben, musste ihm daher keine Ablöse zahlen wie sonst üblich, musste aber in seinen Kreisen erzählen, sie hätte es getan, damit er sein Gesicht wahrte. Nach unbezahlten Praktika und Minijobs machte Sandra Norak ihr Abitur nach und studiert heute Jura.

Mehrheitlich verheiratete Männer kommen

„Es fällt den Mädchen oft schwer, ihrem Freund Grenzen aufzuzeigen. Eine Macht der Jungen auszuspielen, gilt in manchen Kreisen als cool. Ein Mensch, der euch liebt, wird nie von euch Dinge verlangen zu tun, die ihr nicht wollt“, sagte sie den Mädchen. Nach Escort-Girls, die sehr viel Geld verdienen sollen, fragte ein Mädchen. „Man muss wissen, ich werde von einem fremden Mann penetriert, ich kenne keine, für die das wirklich ertragbar war und keine, die von der Prostitution reich geworden ist“, sagte Sandra Norak. Ob mehr normale Männer oder mehr mit kranken Gedanken gekommen wären, lautete eine andere Frage. Mehrheitlich seien es verheiratete Männer, aber rücksichtsvoll seien die nicht, war die Antwort.

Solveig Senft fügte ein: „In Schweden, wo die Freier bestraft werden, wenn sie zu Prostituierten gehen, gelten die als Looser. Eine befriedigende Sexualität ist das nicht“, sagte sie in Richtung der Jungen. In einem Film zuvor hatten die Schüler erfahren, dass in Deutschland täglich 1,2 Millionen Männer die Dienstleistungen von Prostituierten in Anspruch nehmen.