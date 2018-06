Sandkasten, Wipptiere, Kletterturm und Co.

Der Wasserbehälter an der Panoramastraße in Griesingen ist schon eine Weile außer Betrieb. Seither wird das Gelände als „Abenteuerspielplatz“ verwendet. Nun soll ein richtiger Spielplatz dort gebaut werden. Um dies mit den Griesingern zu besprechen, lud Bürgermeister Oliver Klumpp nun ins Rathaus ein. „Bürgerstammtisch oder Bürgerworkshop, so hab ich’s mal genannt“, betitelt Oliver Klumpp das Treffen. Dabei kamen neben Architekt Heribert Schulz auch Griesinger wie Roland Diepold und interessierte Eltern und Helfer im Rathaus Griesingen zusammen, um den gegenwärtigen Stand der Planungen zu diskutieren und Wünsche zu äußern.

Bisher stehen für den Bau des Spielplatzes 15000 Euro bereit, was ausreicht, um mit einiger Eigenleistung das Spielplatzgelände zu umzäunen und die Begrünung zu richten. Im kommenden Haushaltsjahr soll dann für die Spielgeräte, die in Zukunft auf dem Spielplatz stehen sollen, mehr Geld beantragt werden. Bisher geplant für den Spielplatz ist eine Rutsche, ein Sandkasten, eine Sitzecke, ein Kletterturm, Wipptiere, die obligatorische Schaukel und nach Anregung der Anwesenden auch ein kleiner Platz zum Fußballspielen.

Ein weiterer Vorschlag war: Man könnte ja wie auf dem Spielplatz in Berg eine Seilbahn errichten. Dies wurde jedoch aus Platzgründen schnell wieder verworfen. Ob auf dem Gelände des Spielplatzes auch eine wetterfeste Tischtennisplatte gebaut werden kann, muss noch abgewägt werden, da aufgrund der Lage des Spielplatzes das Tischtennisspielen durch Wind stark beeinträchtigt werden könnte.

An oberster Stelle sowohl in Planung als auch Ausführung steht dennoch die Sicherheit des Spielplatzes. Dabei gibt es einiges zu beachten. „Der Teufel ist ein Eichhörnchen“, so Oliver Klumpp mehrmals an diesem Nachmittag.

Insgesamt waren die Griesinger zufrieden mit dem, was bisher geplant ist. Jetzt muss der Spielplatz nur noch Schritt für Schritt gebaut werden. Hierzu werden auch eine ganze Menge freiwilliger Helfer mit handwerklichem Geschick gesucht. Außerdem werden noch Spender oder Paten für einzelne Spielgeräte gesucht, um mit möglichst wenig Kosten für die Gemeinde den Kindern Griesingens einen möglichst schönen und sicheren Spielplatz bieten zu können.

Die Spielgeräte werden entwerder von der Firma „Espas“ oder der Firma „Maier“ gekauft. Von welcher Firma welches Gerät bestellt wird, wird entschieden, wenn klar ist, wie viel Geld noch zur Verfügung steht. Interessierte Helfer können sich jederzeit bei der Ortsverwaltung Griesingen melden. Die Zeiten, an denen beim Bau des Spielplatzes geholfen werden kann, will die Gemeinde Griesingen in Kürze bekanntgeben.