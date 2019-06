Saisonverlängerung für einige Teams

Für die meisten Fußballvereine hat nach dem letzten Spieltag die Sommerpause begonnen, doch einzelne Mannschaften treten noch zur Saisonverlängerung an. In den nächsten eineinhalb Wochen geht es in Entscheidungs- und Relegationsspielen um Auf- oder Abstieg. Los geht es am Mittwoch, 12. Juni, mit den ersten Entscheidungsspielen der Landesliga-Zweiten und den Tabellenzweiten der Bezirksligen Donau, Bodensee, Riß und Zollern. In der Relegation zur Landesliga dabei ist die TSG Ehingen, die als Zweiter der Bezirksliga Donau auf den Zweiten der Bezirksliga Bodensee, den TSV Heimenkirch trifft. Am Freitag, 14. Juni, folgt im Bezirk Donau das Duell der Kreisliga-B-Zweiten TSV Allmendingen und FC Marchtal. Nachfolgend eine Übersicht über die anstehenden Begegnungen.

Verbandsliga/Landesliga

Entscheidungsspiele, 1. Runde (Mittwoch, 12. Juni, 18 Uhr): SV Bonlanden – TSV Heimerdingen (in Leinfelden), VfB Friedrichshafen – SV Böblingen (in Ravensburg).

2. Runde (Sonntag, 16. Juni, 15 Uhr): Sieger Friedrichshafen/Böblingen – Sieger Bonlanden/Heimerdingen (Spielort noch offen).

Relegation (Sonntag, 23. Juni, 15 Uhr): VfL Nagold – Qualifikant Landesliga (Spielort noch offen).

Landesliga/Bezirksliga

Entscheidungsspiele, 1. Runde (Mittwoch, 12. Juni, 18 Uhr): TSG Ehingen – TSV Heimenkirch (in Altshausen), TSV Trillfingen – VfB Gutenzell (in Erlaheim).

2. Runde (Sonntag, 16. Juni, 15 Uhr): Sieger Trillfingen/Gutenzell – Sieger Ehingen/Heimenkirch (Spielort noch offen).

Relegationspiel (Sonntag, 23. Juni, 15 Uhr): SV Oberzell – Qualifikant Bezirksliga (Spielort noch offen).

Bezirksliga Donau/Kreisliga A

Entscheidungsspiel (Sonntag, 16. Juni, 15 Uhr): SV Ringingen – SGM Gammertingen/Kettenacker (in Dietershausen).

Relegationsspiel (Samstag, 22. Juni, 15 Uhr): FC Krauchenwies/Hausen – Qualifikant Kreisliga A (Spielort noch offen).

Kreisliga A1/Kreisliga B

Entscheidungsspiel (Freitag, 14. Juni, 18.30 Uhr): TSV Allmendingen – FC Marchtal (in Ersingen).

Relegationsspiel (Freitag, 21. Juni, 18.30 Uhr): TSV Rißtissen – Qualifikant Kreisliga B1/2 (Spielort noch offen).

Kreisliga A2/Kreisliga B

Entscheidungsspiel (Freitag, 14. Juni, 18.30 Uhr): SV Hochberg – TSV Sigmaringendorf (in Ostrach).

Relegationsspiel (Freitag, 21. Juni, 18.30 Uhr): SV Hoßkirch – Qualifikant Kreisliga B3/4 (Spielort noch offen).