Saisonhöhepunkte für Lauftreff

Ein großer Teil des Lauftreffs Ehingen startet am Sonntag, 29. September, beim Einstein-Marathon in Ulm. Einige der Läuferinnen und Läufer starten für ihren Arbeitgeber oder eine bestimmte Laufgruppe, der größte Teil startet aber für die Spedition Denkinger, die den Lauftreff das Jahr über unterstützt. Eine weitere Gruppe fiebert dem Start beim Berlin-Marathon am selben Tag entgegen. Dort kann nur der Marathon gelaufen werden, in Ulm sind Distanzen von fünf und zehn Kilometern und Halbmarathon bis Marathon möglich. Eine Läuferin des Lauftreffs startet am 6. Oktober in Lindau beim Drei-Länder-Marathon.