Saisonauftakt für die Nachwuchsreiter in Ehingen

Der Reit- und Fahrverein Ehingen richtet am Wochenende 17./18. März sein Jugendturnier aus. Zur der jährlich ausgetragenen Veranstaltung erwartet der Veranstaltung zahlreiche junge Reiter aus der Region. In Wettbewerben und Leistungsprüfungen bis zur Klasse L in Dressur und Springen messen sich rund 170 Teilnehmer und stellen ihr Leistungsvermögen unter Beweis.

Am am Samstag, 17. März, erhalten die Dressurreiter den Vortritt. In der Führzügelklasse ab 12.30 Uhr präsentieren die Kleinsten ihr Können. Höhepunkt des ersten Turniertages bildet die Dressurreiterprüfung der Klasse L, die um 16 Uhr beginnt.

Die Springreiter folgen am Sonntag, 18. März. Für diejenigen, die noch neu im Springsport sind, findet ab 9 Uhr der Caprilli-Test statt – ein Wettbewerb, der eine Dressuraufgabe mit einigen leichten Hindernissen kombiniert. Für die Zuschauer besonders interessant dürfte am zweiten Turniertag das Springen der Klasse A** ab 15 Uhr sein.

Eine Besonderheit dieses Jahr: Das Turnier zählt zur DNF-Junioren-Trophy, einer Meisterschaft speziell für Junioren unter 18 Jahren aus den Sportkreisen Alb-Donau, Stuttgart-Esslingen und Staufen/Fils. Insgesamt gewertet wird eine Serie aus drei Turnieren, bei denen in unterschiedlichen Wettbewerben und Prüfungen in den Disziplinen Dressur und Springen Punkte gesammelt werden. Dabei werden nicht nur die Einzelsieger ermittelt, sondern auch der beste Pferdesportkreis.

Das Turnier des Reit- und Fahrvereins Ehingen gilt für viele Reiter als Auftakt in die Saison. Auch aus dem gastgebenden Verein finden sich in den meisten Prüfungen Teilnehmer. Die Türen an den Turniertagen stehen einem am Reitsport interessierten Publikum offen, für deren leibliches Wohl gesorgt ist.