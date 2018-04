Saisonauftakt der TSG Ehingen bei Kaiserwetter

Mit neun Startern hat die TSG Ehingen beim Swim & Run in Mengen ihre Triathlon-Saison eröffnet. Bei idealem Wettkampfwetter wurden im Hallenbad 400 Meter geschwommen, um anschließend direkt auf die 4,4 Kilometer lange Laufstrecke zu wechseln. Folgende Platzierungen gab es für die Ehinger in Mengen: Andrea Ströbele (entsprechende Altersklasse 2. Platz), Sibylle Rattunde (AK 3.), Christine Braig (AK 2.), Simone Traub (AK 3.), Christoph Hinz (AK 6.), Hubert Hummel (AK 1.), Peter Gaßmann (AK 3.), Markus Blum (AK 10.) und Christoph Fiesel (AK 11.). Nach der langen wettkampffreien Zeit war der Termin in Mengen der perfekte Einstieg, um sich wieder langsam an die Wettkampfbelastungen heranzuarbeiten. Die fast schon familiäre Veranstaltung, organisiert vom TV Mengen, profitierte auch in diesem Jahr von perfektem Wettkampfwetter. Bei sonnigen 20 Grad benötigte der nasse Wechsel in die Laufschuhe keine besondere Überwindung. Gerade für die Neueinsteiger der mittlerweile über 40 Athleten großen Triathlonabteilung aus Ehingen war der Wettkampf ein willkommener Einstieg in die Sportart. So sammelten auch diesmal zwei Mitglieder erste Erfahrungen unter Rennbedingungen. Am kommenden Sonntag, 22. April, startet dann die Triathlon-Ligamannschaft in die neue Saison. Das „Denkinger Logistik Team Ehingen“ wird in der Landesliga Süd beim ersten Termin in Neckarsulm an den Start gehen.