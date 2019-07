Saisonabschluss der SGM Kirchen/Marchtal/Lauterach

Die Fußball-B- und C- Junioren-Mannschaften der Spielgemeinschaft Kirchen/Marchtal/Lauterach hatten am vergangenen Wochenende ihren Saisonabschluss.

In diesem Jahr führte die Abschlussfahrt die Jungkicker der SGM zu einem dreitägigen Hüttenwochenende in den Schwarzwald. Am Freitag fuhr der Tross frühmorgens los, um den Tag im Europa-Park in Rust zu verbringen. Am Samstag wurde eine Wandertour zur Schwarzenbachtalsperre bei Forbach unternommen und am frühen Abend ein Spiel ohne Grenzen bei der Hütte veranstaltet.

Am Sonntag bei der Heimfahrt wurde noch die Motorworld in Böblingen mit einer Führung durch die Gebäude besucht. An der diesjährigen Saisonabschlussfahrt nahmen insgesamt 14 Spieler und die drei Trainer und Betreuer Christian Stoll, Steffen Kiem und Jürgen Seifert teil.