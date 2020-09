Sängern ist Sterben in Würde wichtig

Kurz vor Beginn der Corona-Pandemie während der Fasnet 2020 konnte der Chor Impuls aus Frankenhofen noch sein traditionelles Kaffeekränzle abhalten. Nun hat der Chor den Erlös des Festes in Höhe von 500 Euro an Gesamtkirchenpfleger Peter Hecht für den Bau des Hospizes St. Martinus Alb-Donau in Kirchbierlingen übergeben.

Im Rahmen der Übergabe führte Peter Hecht die Abordnung des Chors unter Leitung der Chorleiterin Angela Frasch-Schmid durch die Räume des geplanten Hospizes, die derzeit umgebaut werden.

Der Chor besteht schon über 50 Jahre. Was der damalige Pfarrer Hans Säle 1966 mit Kindern der dritten und vierten Klassen zur musikalischen Gestaltung der Erstkommunionfeier initiierte, entwickelte sich zum Mädchenchor Sunshine, der das „Neue Geistliche Lied“ bei Kinder- und Jugendgottesdiensten in die Gemeinde brachte. Geleitet wurde der Chor von engagierten jungen Mädchen, zuletzt von Monika Rapp (geb. Ströbele). Danach übernahm Angela Frasch-Schmid die Chorleitung.

Seit 2015 nennt sich die Gruppe Chor Impuls und singt projektorientiert mit verschiedenen Besetzungen. Bis zu 15 Sängerinnen und Sänger und vier Instrumentalisten gestalten feierliche und zeitgemäße Gottesdienste in Frankenhofen und Altsteußlingen.

Die Pandemie blockiert derzeit aber etwas die Chorarbeit. Deshalb hofft der Chor auf eine unbeschwerte Gesangsaison 2021.

Der Baufortschritt im Hospiz könne sich sehen lassen. Im Neubau finden derzeit die Stuckateurarbeiten statt. Im Altbau sind die Elektro- und Sanitärinstallationsarbeiten in vollem Gang. Die Leitungen sind zum großen Teil verlegt. Die Handwerker beginnen nun, den Bodenaufbau wieder herzustellen, da aufgrund der kaputten, mittlerweile aber sanierten Deckenbalken die Böden des ersten und zweiten Stockes komplett entfernt werden mussten.