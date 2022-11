Sabine Scherb ist Kreisvorsitzende

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Nach elf Jahren an der Spitze der Kreislandfrauen übergibt Heidi Nothacker den gut aufgestellten Verband an Sabine Scherb von den Bergemer LandFrauen. Die beiden hatten den Verband bereits seit zwei Jahren gemeinsam in einer Doppelspitze geführt.

LandFrauen wirken in den drei Säulen: Geselligkeit, Bildung und die politische Interessenvertretung aller Frauen im ländlichen Raum. Zudem sind LandFrauen verantwortlich für die Interessenvertretung der Bäuerinnen. „Besonders freut es uns, dass die erfahrene Stellvertreterin Anna Steinle von den Donaurieder LandFrauen die Interessenvertretung des Berufstand der Bäuerinnen übernimmt und somit künftig erste Ansprechpartnerin für den Kreisbauernverband Ulm-Ehingen ist“, so Scherb und meint weiter: „LandFrauen leisten gesellschaftlich wichtige und wertvolle Arbeit. Unsere Attraktivität wollen wir künftig noch besser kommunizieren und bewerben.“ Margarete Schrems-Kiefer von den Heroldstatter LandFrauen übernimmt deshalb als neu gewählte Stellvertreterin den Bereich Kommunikation.

Claudia Grab-Kroll von den Gamerschwanger LandFrauen übernimmt die Verantwortung über die Finanzen von Thea Böhm. Die Munderkingerin, früher Mitarbeiterin des Kreisbauernverbands, hatte die Kasse ehrenamtlich weiter geführt. Eine Satzungsänderung wurde durchgeführt, die Kassiererin in der Satzung verankert und die Weichen gestellt, sodass der Verband künftig auch in digitalen Sitzungen beschlussfähig ist.

Heidi Nothacker, die vor ihrer Zeit als Vorsitzende schon neun Jahre stellvertretende Kreisvorsitzende war, seit 1998 Ortsvorsitzende in Gamerschwang, ist nun Beisitzerin. Die 61-Jährige, die den Landfrauen seit 35 Jahren angehört, schaute bei einem persönlichen Rückblick auf ihr „liebstes Hobby“ zurück. „Ich bin Landfrau aus Überzeugung. Ich möchte weiterhin meine eigene Begeisterung für die Landfrauen weitergeben und vorleben. Unsere Attraktivität, unsere Stärke und unsere Kompetenzen sollen sichtbar sein.“, betonte sie. Und Nothacker zeigte sich auch stolz über die Entwicklung des Kreislandfrauenverbands Ehingen. Mit 16 Ortsvereinen und 1050 Mitgliedern stelle man den drittgrößten Kreisverband im Landesverband Württemberg-Hohenzollern.

Zu Beisitzerinnen wurden diese Wahlperiode gewählt: Sonja Bailer, Kristina Beck, Pia Kübek und Jutta Scherb. Karin Traub und Renate Faßnacht sind aus dem Kreisvorstand ausgeschieden.