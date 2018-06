Süds Trainer warnt vor „kampfstarkem“ Gegner

Es war Anfang November, als der SSV Ehingen-Süd sein wohl schwächstes Spiel der Premieren-Saison in der Fußball-Landesliga gezeigt hat. 1:3 hieß es am Ende bei Grün-Weiß Stetten. Am heutigen Mittwoch haben die Schützlinge von Trainer Klaus Dorn die Chance zur Revanche. Anstoß für die Pfarrereikicker ist um 19 Uhr.

Der Coach hat die Pleite aus der Vorrunde noch gut in Erinnerung. „Damals haben wir den Kampf einfach nicht angenommen“, sagt Dorn. Ausgerechnet beim Tabellenvorletzten eine so miserable Vorstellung – das hat Dorn mächtig geärgert.

Gralla und Engelhardt fehlen

Die Vorzeichen haben sich auf dem Papier während der vergangenen vier Monate kaum geändert: Süd ist immer noch oben dabei, Stetten steckt als nun Drittletzter tief im Abstiegskampf. Mit dem schlechtesten Torverhältnis reisen die Grün-Weißen an, während Süd noch Relegationsrang zwei im Visier hat. „Wir peilen natürlich drei Punkte an“, sagt Trainer Klaus Dorn.

An der „Süd’schen Spielweise“, also offensivem Fußball, will er gegen den Außenseiter nicht ruckeln, logisch. Neben Torwart Benjamin Gralla, der wegen einer Notbremse in Oberzell die rote Karte sah, fehlt den Kirchbierlingern allerdings auch noch Kai Engelhardt. „Er kann aus beruflichen Gründen nicht mitspielen“, so Dorn.

Gewinnt Süd, rückt die Mannschaft bis auf zwei Punkte wieder an Oberzell (50 Punkte) auf Rang zwei heran, hat aber eine Partie mehr auf dem Konto. (dro)