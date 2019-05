Süds Serie gerissen – Zwei Landesliga-Meister stehen fest

Nach fünf Spielen ohne Niederlage hat der SSV Ehingen-Süd in der Fußball-Verbandsliga erstmals wieder verloren. Der mit 1:0 in Kirchbierlingen erfolgreiche FSV Hollenbach hat seine Serie ungeschlagener Auftritte dagegen auf vier ausgebaut. „Wenn wir unsere Leistung bringen, ist es schwer, uns zu schlagen“, sagte FSV-Manager Karl-Heinz Sprügel.

Ein frühes Tor durch Michael Kleinschrodt nach einer Ecke reichte den Gästen, die ihre stressige Anreise rasch weggesteckt hatten. Der Hollenbacher Tross stand auf der Fahrt nach Kirchbierlingen auf der Autobahn mehrmals im Stau und traf erst eine Dreiviertelstunde vor Spielbeginn am Samstagnachmittag am Spielort ein. Der Schiedsrichter gewährte etwas Aufschub und pfiff die Partie eine Viertelstunde später an. „Wir waren trotzdem hellwach“, sagte Sprügel.

Während sich Hollenbachs Trainer Martin Kleinschrodt über das 1:0 schon nach neun Minuten freute („Das war so einstudiert“), ärgerte sich SSV-Trainer Michael Bochtler einmal mehr über einen Gegentreffer nach einer Standardsituation – schon in den vergangenen Wochen hatte sich sein Team bei Eckbällen und Freistoßflanken des Gegners wegen Abstimmungsproblemen das eine und andere Tor eingefangen. Oft vermochten die Kirchbierlinger den Rückstand wettzumachen – wie in den Partien zuvor in Breuningsweiler (2:2) und gegen Neckarrems (1:1), doch diesmal gelang dies nicht. Chancen zu einem Treffer waren vorhanden, doch dem SSV Ehingen-Süd fehlte gegen den Tabellendritten auch das nötige Glück.

Für Süd hat sich durch die Niederlage nicht viel geändert. Von den Mannschaften in der unteren Tabellenhälfte gewann nur der VfB Neckarrems, sodass der Vorsprung der Kirchbierlinger drei Spieltage vor Schluss groß ist – sieben Punkte plus die bessere Tordifferenz gegenüber Nagold auf dem Relegationsplatz, neun Zähler und die bessere Tordifferenz gegenüber Breuningsweiler auf dem ersten Abstiegsplatz. Die Abstiegsgefahr ist für den SSV Ehingen-Süd nur noch theoretischer Natur, weshalb der Verein weiter an seinem Kader für das dritte Verbandsliga-Jahr strickt. Nach Kevin Ruiz (Türkspor Neu-Ulm) und Simon Dilger (Olympia Laupheim) steht in Stjepan Saric ein weiterer Zugang fest; der 21-Jährige, ausgebildet bei den Spatzen, ist auf beiden Außenbahnen einsetzbar und kommt vom bayerischen Landesligisten FV Illertissen II.

Beim FSV Hollenbach ist noch unklar, in welcher Klasse die Mannschaft in der kommenden Saison anzutreffen ist. Die plötzliche Schwäche des Tabellenführers SF Dorfmerkingen – 25 Spieltage lang war das von Helmut Dietterle trainierte Team von der Ostalb unbesiegt, nun gab es mit dem 0:1 in Neckarrems die zweite Niederlage in Folge (nach dem 0:1 zu Hause gegen Nagold). Und weil auch der Tabellenzweite Rutesheim in den vergangenen Wochen immer wieder Punkte liegen ließ (zuletzt beim 0:0 in Tübingen) holten Hollenbach und der viertplatzierte TSV Essingen auf. Gerade einmal drei Punkte trennen den Ersten und den Vierten in der Tabelle – und es könnte noch enger werden auf der Zielgeraden der Saison, denn am kommenden Spieltag treffen Dorfmerkingen und Hollenbach aufeinander.

Der Verbandsliga in der nächsten Spielzeit nicht mehr angehören wird wohl der FV Olympia Laupheim. Der Aufsteiger kassierte im 13. Spiel der Rückrunde seine zwölfte Niederlage. Beim 1:4 bei Calcio Leinfelden-Echterdingen ging Laupheim durch Julian Haug bereits nach zwei Minuten in Führung, doch die Heimelf kam in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit zum Ausgleich und entschied dann durch drei Treffer in den ersten zehn Minuten nach der Pause die Partie zügig für sich. „Die erste Halbzeit war richtig gut von uns. In der zweiten war dann ein Klassenunterschied zu sehen“, sagte Olympia-Trainer Hubertus Fundel. „Die Niederlage macht die Situation nicht einfacher“, so Fundel. Aber so lange noch eine theoretische Chance auf den Verbleib in der Liga bestehe, „werden wir alles geben“. Ein Sieg im nächsten Spiel gegen Schlusslicht Löchgau ist aber Pflicht, wenn die Hoffnung erhalten bleiben soll.

Während Laupheim gegen die sofortige Rückkehr in die Landesliga-Staffel IV kämpft, steht in dieser Klasse der Meister und Aufsteiger in die Verbandsliga seit dem Wochenende fest. Dem TSV Berg ist der Titel nicht mehr zu nehmen – dazu trug der TSV mit dem 4:0 in Ostrach seinen Teil bei, doch das allein hätte nicht gereicht. Entscheidend war dann das 1:1 des Tabellenzweiten Weiler beim FV Altheim. „Dass Weiler patzt, kam sehr unerwartet“, sagte Trainer Oliver Ofentausek, der sich am Sonntagabend via Textnachrichten mit seinen Spielern austauschte. Er kündigte am Sonntag auch an, dass man die Saison nicht ausklingen lassen werde. „Keiner darf sich erlauben, in den kommenden drei Wochen nachzulassen“, so Ofentausek. Zum Start in die letzten Landesliga-Wochen ging es aber feierlich-gesellig zu beim TSV Berg. Oliver Ofentausek hatte versprochen, zum Training am Montag einen Kasten Bier mitzubringen. „Das mache ich sonst nie, aber das haben sich die Spieler verdient.“

Beim FV Altheim gab es derweil nichts zu feiern, auch wenn die Mannschaft mit dem 1:1 gegen Weiler erstmals nach acht Niederlagen wieder punktete. Es wird wohl nur ein Achtungserfolg für den in den letzten 20 Minuten nach Gelb-Rot für Christoph Weber in Unterzahl spielenden FV Altheim bleiben, eine Wende zum Guten einleiten und den Abstieg in die Bezirksliga Donau verhindern wird der Punktgewinn wohl nicht mehr.

Neben dem TSV Berg ist auch ein zweiter Verbandsliga-Aufsteiger fix: Die TSG Hofherrnweiler-Unterrombach aus der Aalener Weststadt sicherte sich vorzeitig die Meisterschaft in der Staffel 2 und wird erstmals in ihrer Vereinsgeschichte im Verbandsoberhaus auflaufen. (aw)