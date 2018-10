Süd zittert dreckigen Sieg über die Zeit

In der Fußball-Verbandsliga hat der SSV Ehingen-Süd sein Auswärtsspiel beim VfB Neckarrems mit 3:2 (2:0) gewonnen. Dabei führte Süd mit 3:0 und musste am Ende noch um den Sieg zittern.

Zwei relativ unterschiedliche Halbzeiten hat Süds Trainer Michael Bochtler von seiner Mannschaft in Neckarrems gesehen. Die erste Halbzeit war hart umkämpft mit Vorteilen für die Gäste aus der Pfarrei. „Wir sind deutlich öfter zum Abschluss gekommen als Neckarrems. Der VfB kam in der ersten Hälfte zwar vor unser Tor, wurde aber nie gefährlich“, erklärt Michael Bochtler, der gut eine halbe Stunde warten musste, bis seine Mannschaft eine der zahlreichen Möglichkeiten verwertete. Timo Kästle setzte sich auf der linken Seite durch, legte den Ball quer nach innen, wo Semir Telalovic aus 16 Metern einfach mal abzog und den Ball im Netz versenkte. Auch das 2:0 entstand aus einer ähnlichen Situation. Wieder war es Kästle, der auf der linken Seite einen guten Job machte und den Ball nach Innen brachte. Dort wartete dieses Mal Filip Sapina, der aus 20 Metern die Kugel zum 2:0 ins Tor schoss. „Das tat gut, so kurz vor der Pause“, erklärt Bochtler.

Allerdings tat nach dem Wechsel aus Sicht der Pfarreifußballer nicht mehr so viel gut, wie noch in Durchgang eins. Die Gastgeber kamen wie ausgewechselt aus der Halbzeit und machten mächtig Dampf. Zwar erzielte Süd noch das 3:0 durch Jan-Luca Dauer (52.), danach begann das große Zittern. Neckarrems machte das Spiel, wurde immer und immer wieder gefährlich. Süd schaffte es nicht, durch Konter Nadelstiche zu setzen und bekam folgerichtig nach 75. Minuten das 1:3. „Wir mussten in dieser Phase des Spiels sehr viel Druck aushalten. Der VfB war vor allem über Standardsituationen stets gefährlich“, so Bochtler. In der 80. Minute kassierte Süd ein Absteitstor, in der 90. Minuten dann den 2:3-Anschlusstreffer. „Dann gab es noch vier Minuten Nachspielzeit, in der wir um den Sieg zittern mussten“, sagt Bochtler und betont: „Wir sind leider noch nicht so stabil, dass wir eine 3:0-Führung locker nach Hause spielen können.“