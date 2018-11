Süd: Wieder ein Fehler zu viel – Debakel des FV Altheim

Einmal mehr hat der SSV Ehingen-Süd in der Fußball-Verbandsliga Punkte verschenkt – so krass wie eine Woche zuvor, als gegen Dorfmerkingen nach 5:1-Führung nur ein Zähler heraussprang, war es in Heiningen nicht. Dennoch. Wieder reichte ein Vorsprung, diesmal ein 2:0, nicht zum Sieg. Als nach knapp einer Stunde der zweite Treffer fiel, „da dachte ich: Es läuft wirklich gut“, sagte SSV-Trainer Michael Bochtler. Beim Schlusspfiff hieß es dann: Es hätte besser laufen können. Wenige Minuten nach dem 2:0 war bereits das 2:1 gefallen und in der Nachspielzeit dann auch noch das 2:2. Ärgerlich sei, dass seine Mannschaft in einem Spiel „solche Schwankungen“ drinhabe, so Bochtler bei der Pressekonferenz nach der Partie. „Das ist, was ich nicht akzeptieren möchte und daran müssen wir arbeiten.“ Für Bochtler ist es eine Kopfsache, dass die Spieler über 90 Minuten „konzentriert, dass sie aufmerksam bleiben und nicht abschalten“. Dies aber sei in Heiningen passiert, „einmal zu viel abgeschaltet, die falsche Entscheidung getroffen und schon haben wir ein Gegentor bekommen“.

Heiningens Trainer Denis Egger sah bei seiner Elf ebenfalls Nachlässigkeiten. Vor dem 0:1 sei der Ball „gefühlt fünf Minuten in der Luft“ und damit Zeit genug gewesen, sich darauf einzustellen. Aber „da schlafen wir halt mal wieder“. Und auch das 0:2 „schenken wir uns selbst ein“. Es war ein Eigentor. Mit dem, was danach kam, zunächst ein Schuss aus weiter Ferne („ein schöner Geistesblitz von Andre Kriks“) zum 1:2 und dann den Ausgleichstreffer kurz vor Schluss, versöhnte der FCH seinen Trainer wieder. „Da hat man gesehen, was in der Mannschaft steckt.“

Schon das ganze Spiel über war zu sehen, was auch im Team des Aufsteigers steckt: Aggressivität, bisweilen über der Grenze des Erlaubten. Heiningen ist mit deutlichem Abstand Schlusslicht in der Fairnesstabelle, insgesamt fünf Platzverweise (dreimal Rot, zweimal Gelb-Rot) gab es in dieser Saison bereits, dazu 52-mal die Gelbe Karte in 15 Spielen. Gegen Ehingen-Süd zeigte der Schiedsrichter sieben Mal Gelb gegen die Heimmannschaft, auf Seiten der Kirchbierlinger (Platz neun in der Fairnesstabelle, zwei Platzverweise, 35-mal Gelb) wurden vier Spieler verwarnt – drei davon nach dem 1:2-Anschlusstreffer, als Heiningen auf den Ausgleich drängte. In den letzten 25 Minuten sei es ein sehr hektische Spiel gewesen, mit vielen Fouls“, sagte Bochtler. Die Hektik auf dem Platz wurde auch von außen geschürt – durch starke „Emotionen von Seiten der Heininger Bank“.

Am Ende hatten sich alle wieder beruhigt, letztlich war man bei Heiningen und auch bei Ehingen-Süd mit dem Unentschieden zufrieden. „Vor dem Spiel haben wir gesagt, ein Punkt ist in Ordnung“, so Bochtler. „Damit haben wir den Abstand zu Heiningen gehalten.“ Nach vier Spielen ohne Sieg käme ein „Dreier“ dem Tabellensechsten aber wieder gelegen, eine Chance bleibt noch vor der Winterpause. Am kommenden Samstag ist Süd zu Gast beim FC Wangen, der am Samstag nach fünf Spielen ohne Niederlage erstmals wieder verlor – 0:2 bei den SF Dorfmerkingen. Die Allgäuer waren auf der Ostalb chancenlos. „Auch wenn wir nicht gut waren, war Dorfmerkingen unser bester Gegner in dieser Saison“, sagte FCW-Trainer Adrian Philipp.

Die Sportfreunde aus Dorfmerkingen, eine Woche zuvor noch Teil eines Torspektakels in Kirchbierlingen, zeigten sich diesmal wieder von ihrer defensiv sehr soliden und damit gewohnten Seite. Kein Verbandsligist hat in der Vorrunde weniger Treffer hinnehmen müssen als die Sportfreunde, die dazu noch fünf ihrer 18 Gegentore in dem einen Spiel gegen Süd kassierten. Außerdem hat Dorfmerkingen als einziges Team in der gesamten Hinserie nicht verloren, was sogar Trainer-Routinier Helmut Dietterle erstaunte. „Wer hätte vor Saisonbeginn gedacht, dass wir eine Vorrunde ungeschlagen bleiben?“

Spitzenreiter sind die Sportfreunde aber nicht, weil sie achtmal unentschieden spielten und somit einen Punkt hinter Rutesheim liegen. Die Sport- und Kulturvereinigung, in der Vorsaison noch im Abstiegskampf, ist die große Überraschung der Saison. Erst ein Spiel ging verloren, am sechsten Spieltag bei Olympia Laupheim (0:1). Fast wäre am Samstag die zweite Niederlage hinzugekommen, wieder gegen einen Aufsteiger. Nagold ging in der Nachspielzeit in Führung, ehe Noah Lulic noch das 3:3 schoss.

Von der Form im Frühherbst, als man auch gegen Rutesheim schlug, ist Olympia Laupheim derzeit ein Stück entfernt. Mit 0:8 ging das Team von Trainer Hubertus Fundel am letzten Vorrundenspieltag beim Tabellenneunten Neckarrems unter. „Das war nicht unser Tag. In der zweiten Halbzeit haben wir nicht annähernd unsere Leistung abgerufen, was auch der Unterzahl geschuldet war“, so Fundel, der auf den Platzverweis für Defensivmann Philipp Fischer verwies. Für den Trainer eine „totale Fehlentscheidung“. Fundel: „Es war kein hartes Foul. Wäre es im Mittelfeld gewesen, hätte es wohl nicht mal Gelb gegeben.“ Doch der Schiedsrichter sah eine Notbremse und schickte Fischer in der 52. Minute zum Duschen. Zu zehnt ging die Olympia unter, aus dem 0:2 wurde ein 0:8. Für Laupheim war es das sechste sieglose Spiel in Folge.

In der Landesliga IV stand der letzte Vorrundenspieltag im Zeichen des Spitzenspiels zwischen dem Ersten Berg und dem Zweiten Biberach. Beide Mannschaften führten einmal (Berg 1:0, Biberach 2:1), doch am Ende gab es keinen Sieger. Worüber man sich beim TSV Berg, der in der 90. Minute noch eine Riesenchance vergeben hatte, mehr geärgert haben dürfte asl beim FV Biberach. „Wir haben bis jetzt im gesamten Jahr 2018 kein Auswärtsspiel verloren“, sagte Dietmar Hatzing, Trainer des Aufsteigers.

Während Biberach um den Aufstieg spielt, geht es für den FV Altheim darum, den Abstieg zu vermeiden. Seit Ende September gewann Altheim nur ein Spiel, sechsmal ging die Mannschaft als Verlierer vom Platz. Zuletzt gab es ein 0:6 zu Hause gegen Friedrichshafen. „Das war unsere schwächste Saisonleistung“, sagte SGA-Abteilungsleiter Florian Geiselhart. Trainer Sascha Musch wollte gar nichts dazu sagen, er war bedient. Einmal sitzt Musch, der die Mannschaft nach der Trennung von Rudi Soukup übernommen hatte, noch auf der Bank, ehe in der Winterpause Marc Max einsteigt. Max war zuletzt Trainer des TSV Gauselfingen (Kreisliga Zollern). (aw)