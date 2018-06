Süd verpflichtet TSG-Torhüter Vonnier

Die Personalplanungen des SSV Ehingen-Süd für die kommende Saison in der Fußball-Verbandsliga sind laut Trainer Michael Bochtler nun abgeschlossen. Die Pfarreifußballer haben am Dienstagabend nun den Torhüter der TSG Ehingen, Patrick Vonnier, verpflichtet, vom TSV Allmendingen schließt sich Linksfuß Georgios Sarigiannidis dem SSV Ehingen-Süd an.

Wer die Nummer zwei im Tor hinter Benjamin Gralla werden wird – diese Frage hat Süds Trainer Michael Bochtler in den vergangenen Wochen beschäftigt. „Wir hatten mehrere Torhüter im Probetraining. Es waren aber alles ältere Spieler. Und ich muss ehrlich sagen, dass ich bei allen Bauchweh hatte“, sagt Bochtler. Beim Spiel der Ehinger A-Junioren in Kirchbierlingen hat Bochtler dann Patrick Vonnier beobachten können, auch beim Testpiel vor dem Rückrundenstart stand Vonnier gegen Süd im Tor der TSG Ehingen. „Patrick ist ein Torhüter mit viel Entwicklungspotenzial“, sagt Bochtler, der aber deutlich macht, dass Benjamin Gralla die klare Nummer eins im Tor des Verbandsligisten sein wird. Nicht glücklich über den Wechsel seines Torhüters ist indes Ehingens Fußball-Chef Michael Schleicher, der am Dienstagabend von Vonnier erfahren hat, dass dieser in der kommenden Saison zu Süd wechseln wird. „Eigentlich hat Patrick Vonnier bei uns schon zugesagt. Er war unsere Nummer eins in der Rückrunde. Das enttäuscht mich schon“, sagt Schleicher.

Wie es mit dem bisherigen zweiten Torhüter von Ehingen-Süd, Fabian Heiland, weitergehen wird, möchte Bochtler noch abwarten. „Fabian ist momentan in Schweden beim Studium. Geplant war, dass er in der Winterpause wieder zu uns kommt“, so Bochtler, der nun seine Personalplanungen für die kommende Verbandsliga-Saison abgeschlossen hat. Den Verein verlassen wird, wie berichtet, Samuel Kollmann, der bereits am letzten Spieltag verabschiedet wurde.

Der Rest der Mannschaft bleibt laut Bochtler zusammen, lediglich die Langzeitverletzten Michael Turkalj und Jonas Guggenmoser werden in diesem Jahr definitiv nicht mehr spielen können. Mit Max Vöhringer (SSV Ulm, A-Jugend), Fabio Schenk (SSV Ulm, A-Jugend), Jan-Luca Daur (TSV Blaustein), Tizian Walser (Olympia Laupheim) und Semir Telalovic (eigene Jugend)stehe auch die weiteren Neuverpflichtungen fest. „Das ist ein ordentlicher Kader, mit dem wir sicherlich in der Verbandsliga bestehen können“, erklärt Bochtler. Trainingsauftakt beim Verbandsligisten ist am Montagabend , 9. Juli.