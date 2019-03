Süd setzt sich gegen Calio durch

„Das war ein wichtiger Sieg. Glückwunsch an meine Jungs“, sagt am Samstag ein erleichtert wirkender SSV-Trainer Michael Bochtler nach Ende der Partie gegen Calcio Leinfelden/Echterdingen. Das Spiel war am Samstag stark vom Wind beeinflusst, bei dem sich die Heimelf mit 3:0 (2:0) durchsetzte.

Die Gastgeber ließen sich am Samstag lange Zeit mit ihren Toren. Jeweils zu Ende jeder Halbzeit waren sie erfolgreich. Die Gäste bewiesen gleich in der ersten Minute ihre Gefährlichkeit und brachten die einheimische Abwehr in Verlegenheit. Doch der Gastgeber zeigte sich nicht beeindruckt, hatte schon in der achten Minute eine gute Gelegenheit. Semir Telalovic scheiterte wenig später an der Querlatte. Mit dem Wind im Rücken hatte der SSV eine spielerische Überlegenheit, doch zunächst wollte nichts Zählbares gelingen. In der 35. Minute wurde Danijel Sutalo verletzt und durch Philipp Schleker ersetzt. Nachdem Hannes Pöschl in der 40. Minute knapp das Tor verfehlte, verwandelte er kurz darauf eine Flanke zum 1:0. In der Nachspielzeit der ersten Halbzeit überspielte Timo Barwan den weit vor dem Tor stehenden Torhüter Melvin Tullo und traf zum 2:0 ins leere Tor.

Man war gespannt, was die Gäste mit Windvorteil in der zweiten Halbzeit erreichen würden. Sie drängten auch und hatten bessere Torchancen. Torpfosten und Querlatte verhinderten jedoch einen möglichen Anschlusstreffer. Das Übrige erledigte ein sicherer Torhüter Benjamin Gralla. Zudem stand dem Gastgeber einige Male auch das Glück zur Seite. Das dritte Tor des Spiels fiel dann in der 91. Minute, als Noah Gnandt mit einem Schuss ins lange Toreck letzte Zweifel beseitigte. SSV-Trainer Michael Bochtler sprach von einem wichtigen Sieg und fand vor allem das zu-Null wichtig. „In der ersten Halbzeit hat die Mannschaft gut gespielt. Der Ball wurde im Mittelfeld erobert und dann schnell gekontert. In der zweiten Halbzeit hatten die Gäste die besseren Chancen, doch Benjamin Gralla war immer auf dem Posten“. Bochtler sprach von einem verdienten Sieg.

Nicht ganz seiner Meinung war Gästetrainer Francesco Guerra: „Wir haben eine Mannschaft gesehen, die Fußball spielen kann. Die Jungs haben so gespielt, wie wir es wollten“. Der Gästetrainer sprach von einem Torschuss-Verhältnis von 12:3 zugunsten seiner Mannschaft. „Die ersten beiden Tore kamen zu schnell, das 3:0 in der Nachspielzeit war nicht mehr entscheidend“, so Trainer Guerra. Mit der Leistung seiner Mannschaft war er zwar zufrieden, mit dem Ergebnis jedoch aber nicht.

Da das vorgesehene Spiel gegen Olympia Laupheim auf 30. April verlegt wurde, spielt Ehingen-Süd am kommenden Samstag um 15 Uhr gegen die A-Junioren des SSV Ulm 46.