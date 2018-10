Süd II gastiert in Herbertshofen

Es gab eine Zeit, da haben Herbertshofen und die erste Mannschaft des SSV Ehingen-Süd noch in derselben Liga gespielt. Doch das ist lange her. Am Sonntag, 14. Oktober, ist die Verbandsliga-Reserve des SSV zu Gast in Herbertshofen. Die SG Dettingen wird in Ersingen versuchen, den Anschluss an die Spitzengruppe der Fußball-Kreisliga B1 nicht zu verlieren.

SG Altheim II – TSG Ehingen II (Sonntag, 13.15 Uhr). - Die TSG-Reserve hat zuletzt in zwei Spielen vier Punkte eingefahren. In Altheim will das Team von Mohsen Younis die Erfolgsserie fortsetzen.

SV Herbertshofen – SSV Ehingen-Süd II (Sonntag, 15 Uhr). - Der Gastgeber will seine gute Form vom Heimspiel gegen die SG Ersingen erneut auf den Platz bringen. Doch die Gäste wollen dem Tabellenführer Ersingen auf den Fersen bleiben.

SV Niederhofen – SV Granheim (Sonntag, 15 Uhr). - Die Fußballer vom Hochsträß haben in dieser Saison noch nicht richtig Fuß gefasst. Doch sie sehen eine gute Gelegenheit, am Sonntag gegen Granheim zu punkten.

SC Lauterach – TSV Allmendingen (Sonntag, 15 Uhr). - Die Gastgeber wollen vom Tabellenkeller Abschied nehmen. Doch gegen den TSV Allmendingen werden sie einen schweren Stand haben.

FC Schmiechtal – KSC Ehingen (Sonntag, 15 Uhr). - Der FC Schmiechtal hat eine gute Ausgangsposition, denn er hat ein Spiel weniger ausgetragen als die Konkurrenz an der Tabellenspitze. Gegen den KSC Ehingen sollen drei Punkte dazukommen.

SG Ersingen – SG Dettingen (Sonntag, 15 Uhr). - Die Dettinger haben erst vor Kurzem dem FC Schmiechtal ein Bein gestellt. Tabellenführer SG Ersingen muss seinen Gast ernst nehmen.