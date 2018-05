Süd holt wichtige Punkte im Abstiegskampf

Der SSV Ehingen-Süd hat am Sonntag wichtige drei Punkte im Abstiegskampf gesammelt. Das Auswärtsspiel bei Calcio Leinfelden-Echterdingen gewann Süd mit 4:1.

Mannschaften aus dem Stuttgarter Raum scheinen dem SSV Ehingen-Süd zu liegen. Vor einer Woche schickte Süd Sindelfingen mit einer 6:1-Packung nach Hause und am Sonntag gewann Süd in Leinfelden-Echterdingen mit 4:1. Zehn Tore aus zwei Spielen – das ist alles andere als normal für einen Aufsteiger in der Verbandsliga.

„Wir sind gleich gut in das Spiel gekommen, hatten zwei Mal den Innenpfosten getroffen und das innerhalb von fünf Sekunden“, sagt Süds-Trainer Michael Bochtler. Viele gute Chancen zierten also die Anfangsphase in dem Spiel auf Kunstrasen. Als dann nach 24 Minuten Samuel Kollman das 0:1 markierte, war Süd nach dem Anpfiff unkonzentriert und kassierte postwendend den Ausgleichstreffer. „Zu diesem Zeitpunkt war alles ein bisschen wild“, erklärt Bochtler und sagt: „Das Gegentor hat alles wieder auf Null gesetzt“. Timo Barwan war es jedoch, der nach 29 Minuten das 2:1 für Süd erzielte und somit die Pfarreifußballer wieder in Führung brachte.

Nach 38 Minuten jedoch dezimierten sich die Gastgeber, als ein Spieler wegen Meckerns die Rote Karte bekam. „Der Platzverweis kam uns natürlich entgegen“, sagt Bochtler, der seiner Mannschaft allgemein ein Kompliment ausspricht: „Wir haben ein gutes Spiel abgeliefert, waren giftig und haben die Zweikämpfe gut angenommen.“

Auch nach dem Wechsel war Süd das bessere Team. „Nach dem 3:1 von Daniel Maier war die Entscheidung da“, betont Bochtler. Das 4:1 des eingewechselten Semir Telalovic diente der Ergebniskosmetik. „Wir haben ein schlechtes Torverhältnis. Da ist jeder Treffer wichtig“, so Bochtler.