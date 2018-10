Süd geht als Favorit ins Heimspiel

Schmackhaftes will der SSV Ehingen-Süd in der Fußball-Verbandsliga am Samstag seinen Zuschauern bieten. Zum einen soll das Spiel gegen den Aufsteiger Breuningsweiler ganz nach dem Geschmack der Kirchbierlinger verlaufen, zum anderen soll danach bei der Metzelsuppe gefeiert werden.

So wirklich will Michael Bochtler, Trainer des SSV Ehingen-Süd, die Favoritenrolle im Spiel gegen den Aufsteiger Breuningsweiler nicht annehmen. Denn Favorit – das war der SSV Ehingen-Süd seit dem Aufstieg in die Verbandsliga eigentlich sehr selten. „Natürlich werden wir nach unserem ersten Jahr in der Verbandsliga nun anders wahrgenommen. Auch die etablierten Vereine wissen nun, wer wir sind“, sagt Bochtler. Und wer Süd ist, das zeigt derzeit auch der Tabellenstand. Denn die Mannschaft aus der Pfarrei belegt den fünften Platz, ist derzeit weit entfernt von irgendwelchen Abstiegssorgen und ist drauf und dran, sich als eine Mannschaft in der Liga im oberen Drittel zu etablieren.

Nun geht es also gegen Breuningsweiler, ein Aufsteiger, der noch nicht wirklich Fuß gefasst hat in der Liga. Zwei Siege, ein Unentschieden und sieben Niederlagen pflastern den Weg des Gegners am Samstag. Zuletzt setzte es für den SV eine 6:1-Packung in Sindelfingen. „Schaut man sich die Mannschaft aber genauer an, ist sie gespickt mit Spielern, die schon mal in der Regionalliga oder Oberliga gespielt haben“, sagt Bochtler, der daher vor der individuellen Stärke des Gegners warnt. Froh ist der Kirchbierlinger Trainer darüber, dass sein Rot-Sünder Timo Barwan die Sperre abgesessen hat und der Mannschaft wieder zur Verfügung steht. „Timo macht auf dem Platz viles richtig. Er hat eine feine Ballbehandlung und ist torgefährlich“, sagt Bochtler.

Ein Fragezeichen steht hinter dem Einsatz von Torwart Benjamin Gralla (krank) und ob Noah Gnandt mit von der Partie sein kann, musste Bochtler ebenfalls vor dem Spiel noch offen lassen.