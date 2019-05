Süd gehen die Spieler aus – Altheims Abstieg ist fix

Mit dem 3:2-Sieg beim FC 07 Albstadt hat der SSV Ehingen-Süd am drittletzten Spieltag der laufenden Saison seine Ausbeute des vergangenen Verbandsliga-Premierenjahres eingestellt. Die Abstiegsgefahr, die bereits vor der Partie in Albstadt auch nur rein theoretisch noch vorhanden war, ist damit endgültig gebannt. Zur Freude auch von Trainer Michael Bochtler, dessen Stimmung am Samstagabend dennoch gedrückt war.

Der Auftritt seiner Mannschaftt riss Bochtler nicht vom Hocker und lange sah es auch nicht nach einem Erfolg der Gäste aus – Fabian Sameisla und Georgios Sarigiannidis mit ihren Treffern in den Schlussminuten verwandelten den 1:2-Halbzeitrückstand in eine Führung. „Am Ende des Tages wissen wir selbst nicht genau, warum wir gewonnen haben“, so Bochtler. Mehr aber als die durchwachsene Leistung störte den Trainer der Ausfall von drei Spielern, Philipp Schleker und Hannes Pöschl in der ersten und Filip Sapina in der zweiten Halbzeit mussten verletzungsbedingt vom Feld. Völlig offen, ob sie bis zum nächsten Spiel wieder einsatzfähig sind.

Damit verschärft sich die Personalnot bei Ehingen-Süd weiter und der Trainer blickt bang auf die nächste Partie beim Tabellenführer Dorfmerkingen. „Keine Ahnung, wie wir gegen Dorfmerkingen auflaufen werden“, sagte Michael Bochtler. Bei Spielern wie Timo Kästle und Noah Gnandt, auf die der Trainer schon gegen Albstadt hatte verzichten müssen, zeichnet sich bis zum kommenden Wochenende keine Rückkehr ab. Bochtler geht davon aus, dass Kästle (Zerrung) und Gnandt (Bänderdehnung) allenfalls im letzten Saisonspiel in knapp zwei Wochen gegen Heiningen wieder zur Verfügung stehen – aber auch das ist fraglich.

Gegen Heiningen zum Rundenabschluss geht es für beide Mannschaften sportlich um nichts mehr – anders als im bevorstehenden Spiel bei den SF Dorfmerkingen, die um die Meisterschaft kämpfen. Durch unerwartete Punktverluste in den vergangenen Wochen und dem 1:1 am vergangenen Wochenende im Spitzenspiel gegen Hollenbach büßte der Tabellenführer seinen Vorsprung ein und ist nun punktgleich mit der SKV Rutesheim, die 6:3 gegen Leinfelden-Echterdingen gewann. Dorfmerkingen sah gegen den Tabellendritten Hollenbach wie der Sieger aus, ehe Robin Dörner die Führung der Sportfreunde in der Schlussminute ausglich. „Das ist sehr, sehr bitter“, sagte SFD-Kapitän Fabian Janik. Trainer Helmut Dietterle nahm den verpassten Sieg cool hin. „Kein Vorwurf. Wir haben alles reingeworfen. Dann hat man eben Pech.“

Sollte der TSV Essingen am Donnerstag sein wegen der Teilnahme am WFV-Pokalfinale verlegtes Spiel gegen Nagold gewinnen, wäre alles für einen spannenden Endspurt an der Spitze bereitet: Dorfmerkingen, Rutesheim (beide 54), Hollenbach (52) und Essingen (derzeit 50, bei einem Sieg gegen Nagold 53) machen die Plätze eins und zwei unter sich aus.

Während diese vier Mannschaften die Oberliga im Visier haben, geht es für den FV Olympia Laupheim einzig und allein um den Verbleib in der Verbandsliga. Mit dem 2:1-Heimsieg gegen das damit abgestiegene Tabellenschlusslich Löchgau hielt die Olympia ihr Flämmchen Hoffnung am Leben. „Wir haben die Situation wieder scharf gemacht“, sagte Laupheims Trainer Hubertus Fundel. Drei Punkte beträgt der Rückstand auf Nagold auf dem Relegationsplatz, vier Punkte trennt die Olympia von Neckarrems auf dem ersten Nichtabstiegsplatz. „Wir werden weiter alles geben, solange der Klassenerhalt theoretisch möglich ist“, so Laupheims Mittelfeldspieler Alexander Schrode, der beim 2:1 gegen Löchgau beide Treffer für sein Team erzielt hatte. Nagold und Neckarrems sind auch die letzten beiden Gegner der Olympia in der Verbandsliga-Runde. Für Spannung ist somit auch im Abstiegskampf gesorgt.

Dagegen ist der Abstiegskampf des FV Altheim in der Landesliga IV seit Sonntag beendet. Zwar gelang der Mannschaft von Trainer Marc Max dank des Ausgleichstreffers von Marco Löw in der fünften Minute der Nachspielzeit nach 1:3-Rückstand zur Halbzeit noch ein respektables 3:3 beim FV Ravensburg II, doch es war zu wenig, um weiter hoffen zu dürfen. Altheims Abstieg ist sicher, der Verein reiht sich nach zwei Jahren Landesliga wieder in der Bezirksliga Donau ein.

Der FC Ostrach und der FC Mengen dagegen bleiben in der Landesliga, wobei sich beide Mannschaften am Wochenende nicht mit Ruhm bekleckerten. Ostrach führte beim SV Kehlen durch ein Tor von Ladislav Varady zur Halbzeit mit 1:0, kassierte in der 70. Minute den Ausgleich, verlor kurz darauf Tenshi Kleiner wegen einer Roten Karte und in der Schlussphase das Spiel noch deutlich. Mit drei Treffern zwischen der 81. und 89. Minute schoss Kehlen einen 4:1-Sieg heraus. Mengen hingegen beim abgeschlagenen Letzten SG Kißlegg durch Anton Hartock und Alexander Klotz schon nach nicht einmal zehn Minuten mit 2:0, verspielte den Vorsprung nach der Pause jedoch. „Natürlich freuen wir uns darüber, dass der Klassenerhalt in trockenen Tüchern ist, aber so ein Ergebnis in der zweiten Halbzeit trübt die Freude natürlich ein wenig“, sagte FCM-Trainer Miroslav Topalusic. Zweimal coacht Topalusic die Mengener noch, dann ist Schluss. Seine Nachfolge ist nun geklärt: Herbert Küchler, seit vier Jahren Trainer der SGM Blönried/Ebersbach, übernimmt im Sommer in Mengen, Co-Trainer wird Gerhard Heinzle. (aw)