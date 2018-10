Diesen Nachmittag werden die Fans des SSV Ehingen-Süd nicht so schnell vergessen: Erst ein Schützenfest und dann die Metzelsuppe. Beides hat am Samstag in der Pfarrei sicher bestens geschmeckt. Der SV Breuningsweiler ließ in der Pfarrei seine Verbandsliga-Reife vermissen.

SSV Ehingen-Süd – SV Breuningsweiler 10:0 (4:0). – Tore: 1:0, 2:0 Hannes Pöschl (10., 20.), 3:0, 4:0 Timo Barwan (17., 20.), 5:0, 6:0 Hannes Pöschl (57., 60.), 7:0, 8:0 Semir Telaovic (67., 75.), 9:0 Daniel Haas (77.), 10:0 Aaron Akhabue (89.). – „Bist du überhaupt noch mit dem Schreiben nachgekommen?“, fragte Peter Götz nach Spielende den SZ-Mitarbeiter. In der Tat: Was die Pfarreifußballer am Samstag ablieferten, war ein regelrechtes Feuerwerk. Interessanterweise entsprangen die ersten acht Tore jeweils Doppelpacks.

Der SSV Ehingen-Süd ergriff von Anfang an die Initiative und ließ seine Gäste gleich gar nicht zur Entfaltung kommen. Nach seinem frühen 1:0 schloss Hannes Pöschl einen Alleingang mit dem 2:0 ab. Dann war Timo Barwan an der Reihe, der seinem 3:0 ein viertes Tor überlegt ins Toreck folgen ließ. Dazwischen hatten die Gastgeber nach einem Eckball nur den Pfosten getroffen. Erst nach dem 4:0 begannen die Gäste ab der 30. Minute sich besser auf ihren Gegner einzustellen und erst jetzt gab es die erste gefährliche Situation vor dem Tor von Benjamin Gralla. Doch im Angriff war Breuningsweiler sehr schwach. Zunächst gab sich Ehingen-Süd bis zur Pause mit dem 4:0 zufrieden.

Nach der Halbzeit konnte man den Eindruck gewinnen, als wollten die Gäste das Ergebnis korrigieren. Sie kamen mit mehr Elan aus der Pause und hatten ihre erste klare Torchance.

Doch der einheimische Torhüter ließ sich nicht überraschen. Dafür kam erneut die Zeit des Hannes Pöschl, der zunächst das 5:0 und, nach guter Vorbereitung von Timo Kästle, auch das 6:0 erzielte. Der Gastgeber kam meist über die Flügel gefährlich in Tornähe, wobei sich auf der linken Außenbahn besonders Timo Kästle hervortat. Nach dem 6:0 sah dann Gästespieler Christian Mayer, kurz zuvor eingewechselt, die Gelb-Rote Karte. Nun ging es eigentlich nur noch um die Höhe des Ergebnisses. Semir Telalovic bestätigte seine Einwechslung in der 61. Minute und fügte nun das 7:0 und 8:0 an.

Wer nun auf ein zweistelliges Ergebnis gewettet hatte, wurde bestätigt. Daniel Haas erhöhte auf 9:0 und kurz vor Spielende traf auch noch Aaron Akhabue zum 10:0 ins Breuningsweiler Tor. Einen Ehrentreffer der Gäste verhinderte Benjamin Gralla bei einem gefährlichen Freistoß in der 90. Minute.

Eines ist sicher: In dieser Runde wird der SSV Ehingen-Süd nicht mehr auf einen solch schwachen Gegner treffen.