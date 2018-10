Süd bangt um den Einsatz von Hannes Pöschl

In der Fußball-Verbandsliga muss der SSV Ehingen-Süd am Samstag (15 Uhr) beim VfB Neckarrems antreten. Nach der 1:4-Schlappe gegen Sindelfingen will Süd zurück in die Erfolgsspur, muss aber um den Einsatz von Hannes Pöschl bangen, der das Training sogar abbrechen musste.

So ganz verdaut hat Süds Trainer Michael Bochtler das Heimspiel gegen Sindelfingen noch nicht. „Das war schon ein Schlag“, sagt Bochtler, der gegen Sindelfingen Dinge ausprobiert hat, die nicht funktioniert haben. Gegen Neckarrems wird es laut Bochtler indes keine Versuche geben. „Wir werden mal abwarten, was uns der Gegner anbietet und dann darauf reagieren“, erklärt Bochtler, der seine Mannschaft vor zwei Spielern des Gastgebers warnt. Nesreddine Kenniche hat in neun Spielen sieben Treffer erzielt und damit seine Torgefährlichkeit unter Beweis gestellt. Auch die Wege von Lars Ruckh muss der SSV Ehingen-Süd unterbinden, Ruckh ist der temporeiche Spielmacher des VfB.

Die gute Nachricht bei Süd ist, dass Daniel Haas die Woche über voll trainieren konnte, der Einsatz von Hannes Pöschl steht wegen seiner Oberschenkelverletzung allerdings in den Sternen. Auch Timo Barwan wird nicht mit von der Partie sein, denn erst nach dem Spiel läuft seine Rot-Sperre ab.

„Timo fehlt uns mehr als mir eigentlich lieb ist. Er ist torgefährlich und macht eben auch sehr gute Standards“, sagt Bochtler, der gegen Neckarrems mit den Grundordnungen 5-4-1 oder klassisch 4-4-2 planen wird. „Diese beiden Grundordnungen können wir gut“, erklärt Bochtler, der sich einen Sieg ausrechnet.