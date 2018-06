Sänger feiern 20 Jahre Montagschor

Der Montagschor der Volkshochschule Ehingen feiert in diesem Jahr seinen 20. Geburtstag. Das beliebte Gemeinschaftskonzert mit den Lehrern der Musikschule findet in diesem Jahr am Samstag, 3. März, um 19 Uhr, in der Lindenhalle statt. Die Akteure präsentieren Musik aus allen Stilrichtungen der Musikgeschichte: von Pop bis Klassik, aus Jazz und Folk, abwechslungsreich und kurzweilig.

Zwanzig Jahre ist es her, dass der Montagschor von seinem Leiter Wolfgang Gentner und der Volkshochschule aus der Taufe gehoben wurde. Schon damals vierstimmig gemischt, hat es der Chor geschafft, immer wieder junge Sänger zum Mitsingen zu begeistern und zur kontinuierlichen Mitarbeit anzuhalten. So hat sich der Chor zu einem technisch versierten und energiegeladenen Klangkörper entwickelt, der Alt und Jung begeistert.

Zwei Besonderheiten zeichnen den Chor aus. Wolfgang Gentner stellt immer ein vielschichtiges Programm mit Liedern aus aller Welt zusammen. Die unterschiedlichen Sprachen, aus denen er das Repertoire oft in eigenen Arrangements zusammenstellt, verlangen den Sängern einiges an Zungenfertigkeit ab. Und für Wolfgang Gentner sei Singen ohne Bewegung gar nicht denkbar, so der Musiklehrer des Johann-Vanotti-Gymnasiums, der sagt: „Der choreografierte Liedvortrag fördert den Ausdruck im Gesang, steigert die Lust am Singen und präsentiert dem Publikum ein besonderes Konzerterlebnis.“

Besucher des Konzerts im März können sich auf Höhepunkte und Ohrwürmer aus 20 Jahren Chorgeschichte sowie auf Neues aus den knapp 70 Kehlen der Chorsänger freuen. Weitere Informationen sowie Konzertkarten im Vorverkauf erhalten Interessierte im Kulturamt der Stadt Ehingen (Spitalstraße 30) oder unter der Telefonnummer 07391/50 35 03. Karten gibt es such online auf www.kulturamt-ehingen.de und www.reservix.de.