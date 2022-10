Rund 155 Millionen fließen in Breitbandausbau der Region Ehingen

Der Glasfaserausbau in der Region schreitet weiter voran. Die Gemeinden Allmendingen, Altheim, Balzheim, Blaubeuren, Blaustein, Emeringen, Erbach, Griesingen, Illerrieden, Lauterach, Munderkingen, Oberdischingen, Obermarchtal, Öpfingen und Schelklingen erhalten für die Erschließung von unterversorgten Adressen Fördermittel in Höhe von 87 601 967 Euro. Laut einer Mitteiluing fördert der Bund mit 69 544 113 Euro den Ausbau weiterer unterversorgter Adressen in den Gemeinden Altheim (Alb), Amstetten, Asselfingen, Ballendorf, Berghülen, Bernstadt, Börslingen, Breitingen, Dornstadt, Heroldstatt, Laichingen, Langenau, Merklingen, Neenstetten, Nerenstetten, Öllingen, Rammingen und Setzingen.

Der Bund beteiligt sich mit 50 Prozent an den Ausbaukosten. Die Gelder stammen aus dem Graue-Flecken-Förderprogramm, das im Frühjahr 2021 noch von der unionsgeführten Bundesregierung aufgesetzt wurde. Gefördert werden Gebiete, denen im Download weniger als 100 Mbit pro Sekunde zuverlässig zur Verfügung stehen – sogenannte graue Flecken.

„Das Graue-Flecken-Programm treibt den Breitbandausbau gerade in ländlichen Gebieten voran. Wir erwarten, dass die Ampel daran anknüpft und auch künftig ausreichend Fördermittel zur Verfügung stellt“, teilt die CDU-Bundestagsabgeordnete Ronja Kemmer mit.