Rund 100 Frauen nehmen sich eine Auszeit

Der Begegnungstag der katholischen Frauen aus Stadt und Land, organisiert von Maria Braig aus Rißtissen, ist seit mehr als 60 Jahren ein Selbstläufer. So haben gestern mehr als 100 Frauen aus Ehingen, den Teilorten und der Nachbarschaft den Weg in die Lindenhalle gefunden, um gemeinsam einen Tag aufzutanken, auszuspannen, zu beten und miteinander ins Gespräch zu kommen. Dieses Mal kamen Lachen und Singen hinzu, lautete doch das Thema „Nimm dir Zeit zu lachen, das ist die Musik der Seele“.

„Ich wünsche Ihnen, dass Sie 2013 immer etwas zu lachen haben“, sagte Oberbürgermeister Alexander Baumann in seinem Grußwort. Kurz sprach er zuvor über das Bildungsangebot in Ehingen mit einem neuen Kindergarten und einer neuen Kindertagesstätte, über die 2013 angestrebte Schuldenfreiheit und das Stadtentwicklungskonzept, an dessen Online-Umfrage sich die Frauen rege beteiligen sollten.

Bärbel Kräutle aus Kirchbierlingen ist Diözesanvorsitzende der Frauen, „2000 Frauen in der ganzen Diözese nehmen den Tag heute als Auszeit“, sagte sie in ihrem Grußwort.

Lachen und Freude stand im Mittelpunkt des Vortrags von Pfarrer Manfred Müller aus Warthausen. Müller kennt Ehingen gut, hat hier von 1968 bis 1973 als Kaplan gewirkt. „Wer nicht lachen kann, ist arm, traurig, bemitleidenswert“, zitierte er eine Indianer-Weisheit. „Auch Christus fordert uns auf, wie Kinder zu lachen. Zur Menschwerdung gehört Lachen, Witz und Ironie. Lachen über sich selbst, über andere, über die Welt und ihre Ironie“, sagte Müller den Frauen.

Freude sei ein zentrales Thema der Bibel, hieß es weiter, der Pfarrer aus Warthausen belegte das mit Stellen aus dem Matthäus-Evangelium. „Nun freut euch ihr Christen, singet Jubellieder“, stimmte Müller mit den Frauen an, und „Gottes Liebe ist so wunderbar groß“.

„Der tiefste Grund aller Freude ist der lebendige Gott, aber jede Liebe wartet auch auf Antwort – das ist die Grundbotschaft des Alten und Neuen Testamentes“, so Müller. „Ich werde glücklich und froh, wenn ich mich von Gott lieben lasse.“ Als Gründe für das Sterben der Freude nannte Müller die Sünde und Schicksalsschläge wie Enttäuschungen und Erfahrungen von Unrecht und Leid. „Traurigkeit ist ein Werkzeug des Teufels. Wenn ihr traurig seid, tröstet euch durch Gottes Wort“, zitierte Müller den Reformator Martin Luther.

Gemeinsam feierten die Frauen nach dem Vortrag mit Pfarrer Müller Eucharistie. Nachmittags ging es weiter mit einem Vortrag von Martina Makamul aus Bietigheim-Bissingen, Leiterin von „singende Krankenhäuser“. Ihr Thema „Ich singe für mein Herz – die heilende Kraft des Singens“. (kö)