Rübengeister schnitzen im Waldkindergarten Ehingen

Der Waldkindergarten Ehingen ist mit frischem Wind in das neue Kindergartenjahr gestartet. Damit beginnt bereits das dritte Jahr des naturnahen Kindergartens auf der Streuobstwiese. Gemäß dem Motto „Gemeinsam draußen wachsen“ bilden die vier Jahreszeiten eine wichtige Grundlage, um pädagogische Inhalte mit der natürlichen Entwicklung in der Natur zu kombinieren.

Mit vielen kleinen und großen Veränderungen in der Natur ist der Herbst daher eine besondere Jahreszeit für die derzeit 15 Kinder und ihre Erzieherinnen. Zum Erntedankfest haben in der vergangenen Woche die Kinder gemeinsam Getreide selbst gemahlen und daraus kleine Wecken gebacken und über dem Feuer eine Gemüsesuppe aus teilweise selbst gezogenem Gemüse gekocht. So können natürliches Reifen und Wachsen über das ganze Jahr begleitet werden und die Kinder bauen eine besondere Beziehung innerhalb des Waldkindergartens sowie zu der Natur auf.

Um Gästen und Freunden des Waldkindergartens Einblicke in diese besondere Form des Kindergartens zu ermöglichen, finden zweimal jährlich Veranstaltungen auf der Wiese am Nordic Walking Parkplatz des Stoffelbergs statt. Das Rübengeister schnitzen war im Herbst 2021 ein voller Erfolg und findet auch heuer am Samstag, 22. Oktober, wieder statt. Zwischen 11 und 15 Uhr sind alle Kinder in Begleitung ihrer Eltern herzlich eingeladen, einen Rübengeist zu schnitzen. Rüben, Werkzeug und Kerzen stehen im Waldkindergarten bereit. Es gibt Kuchen und Kaffee, Kürbissuppe und Punsch für Groß und Klein. Der Kostenbeitrag je Rübe beträgt 5 Euro.

Der vereinsgetragene Waldkindergarten hat zum Start in das neue Kindergartenjahr auch eine komplett neue Vorstandschaft aufgestellt. Den Vorsitz teilen sich nun Caroline Beitler und Anika Haydt, den Posten des Kassierers hat Philipp Kober übernommen und als Schriftführerin ist Sarina Binning neu dabei. „Wir freuen uns, auf diese Weise einen ganz besonderen Ort für unsere Kinder mitgestalten zu können“, fasst Caroline Beitler die Motivation aller vier neuen Vorstandsmitglieder zusammen. Sie und Anika Haydt folgen auf Nina Kirsamer, die als erste Vorsitzende den Waldkindergarten vor vier Jahren initiiert hatte.