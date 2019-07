RSC-Fahrer auf den Spuren der Tour de France

Zwölf Mitglieder des Radsportclubs Phönix Ehingen sind in der Woche vor Beginn der Tour de France in den Pyrenäen unterwegs gewesen. Die elf Rennradfahrer legten ihren sieben Etappen insgesamt mehr als 700 Kilometer zurück, zudem wies die Strecke mehr als 17 000 Höhenmeter auf.

Das RSC-Team war nach Frankreich an den Startort ihrer Rundfahrt in den Süden von Toulouse gereist. In dieser Zeit waren einige der heißesten Tage in Frankreich mit bis zu 40 Grad im Schatten, somit wurden schon bei der ersten Etappe am Tag nach der Anreise die Wasservorräte im Begleitbus knapp. Die Strecke führte zum Teil über weniger bekannte Pässe in den französischen und spanischen Pyrenäen. Dort begegneten die Radler nur wenigen Autos über den ganzen Tag hinweg. Somit ließ sich die herrliche Landschaft bei den Auf- und Abfahrten auch genießen. Erst bei den bekannteren Pässen wie dem Col de Portet d’Aspet, dem Col de Menté, dem Col de Peyresourde, dem Col d’Aspin und auf dem Col du Tourmalet waren dann auch viele Radsportler unterwegs.

Im Vorfeld der Tour de France die Pässe zu erklimmen, war für die Mitglieder des RSC Phönix Ehingen ein besonderes Erlebnis, wenn man dann einige Tage später im Fernsehen den Radprofis bei deren Fahrt über genau diese Pässe zusieht und viele Stellen auf den Anstiegen noch vor Augen hat. Die Tour der Radsportler aus Ehingen endete nach sieben eindrücklichen Etappen, bei denen sie viel Hitze ertragen mussten, in Andorra. Bei der Tour des Radsportclubs Phönix dabei waren Peter Baus (Fahrer des Begleitfahrzeuges), Ralf Baus, Uwe Kopp, Jürgen Bott, Bernd Lucas, Dieter Ribinsky, Manfred Spohn, Robert Flohr, Hugo und Fabian Frech, Werner Gassmann und Hans Wenger.