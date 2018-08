Rottenacker trifft auf Neufra

Da in der Fußball-Bezirksliga Donau die SG Altheim und die TSG Ehingen ihr Spiel verlegt haben, tritt aus der Region am Sonntag, 19. August, am zweiten Spieltag nur die TSG Rottenacker an. Die TSG empfängt den ambitionierten FV Neufra.

TSG Rottenacker – FV Neufra (Sonntag, 15 Uhr). - Am Donnerstag hat die TSG Rottenacker mit viel Pech in Riedlingen eine knappe Niederlage einstecken müssen. Nun hat das Team die Chance, in einem Heimspiel die Scharte auszuwetzen. In der vergangenen Saison hat die TSG gegen Neufra vier Punkte geholt und zu Hause in einem sehr guten Spiel ein 3:3 erreicht. Da der FV Neufra beim 1:1 zu Hause gegen Krauchenwies am Donnerstag nicht voll überzeugte, haben die Gastgeber reelle Chancen auf Punktegewinn. Allerdings hat der frühere Landesligist Neufra im Sommer personell aufgerüstet, unter anderem stießen Robert Henning (FV Ravensburg) und Timo Wichert (TSV Berg) zum FVN-Kader. Wichert stand gegen Krauchenwies/Hausen auch in der Startelf, Henning fehlte im Aufgebot.

Weitere Spiele am Sonntag: SV Hohentengen – FC Laiz, FV Altshausen – FV Bad Schussenried, SV Bad Buchau – SV Sigmaringen (alle 15 Uhr), SV Uttenweiler – SG Hettingen/Inneringen (17 Uhr). Drei Spiele wurden verlegt, darunter das Derby SG Altheim – TSG Ehingen, das am 19. September nachgeholt wird.