Rottenacker sorgt für eine Überraschung – Erbach siegt knapp

Mit einem Sieg gegen den Tabellenzweiten Herrlingen IV haben die Herren der TSG Rottenacker am Samstag für eine Überraschung in der Tischtennis-Kreisliga A gesorgt. In der Landesklasse ist der TSV Erbach mit einem Sieg in die Rückrunde gestartet. Die Bezirksligisten SG Öpfingen und TTC Ehingen haben ihre Spiele verloren.

Herren Landesklasse 7: Der TSV Erbach kam beim Rückrundenstart noch mit einem blauen Auge davon. Der Gastgeber führte zwar schon mit 6:1, ließ dann aber noch ein 7:7 zu und rettete erst gegen Schluss einen knappen Sieg gegen Herrlingen II. Die Eingangsdoppel gewannen Staudenecker/Keller und Wanner/Raaf, das Schlussdoppel entschieden Staudenecker/Keller für sich. Stefan Staudenecker (2), Josef Wanner, Reiner Keller, Holger Raaf und Jürgen Mast gewannen insgesamt sechs Einzel und sicherten den knappen Sieg.

Herren Bezirksliga: Einen unerwarteten Ausrutscher leistete sich die SG Öpfingen. Zunächst gewann der Gastgeber nur ein Doppel durch Köhler/Schik. Doch dann gewann nur noch Thomas Köhler zwei Einzel. Die abstiegsbedrohten Gäste aus Obenhausen feierten einen klaren Sieg.

Auch ein weiteres Schlüsselspiel für den Klassenerhalt musste Aufsteiger TTC Ehingen verloren geben. Ein mögliches 8:8 vergaben Huss/Heinzelmann im Schlussdoppel, die auch das Eingangsdoppel verloren hatten. Fischer/Abele gewannen zunächst ein Doppel. Dann gingen sechs Einzel durch Patrick Huss (2), Martin Heinzelmann, Adam Weigel, Jens Fischer und Jürgen Abele an die Gäste. Ehingen lag bereits mit 4:7 im Rückstand. Es fehlte Heiko Netzer.

Herren Bezirksklasse: Der SC Bach hat den Anschluss hergestellt. Er gewann gegen den SC Berg. Die Gastgeber gewannen zwei Eingangsdoppel durch Häufele/Rueß und Quan/Ritter und das Schlussdoppel durch Häufele/Rueß. Dazwischen gab es sechs Einzelsiege durch Markus Rueß und Andreas Ritter (je 2), Bernhardt Häufele und Can Quan. Für den SC Berg punkteten das Doppel Maier/Maute und in den Einzeln Thomas Maier und Jasmin Stocker (je 2), Michael Maute und Thomas Schmidt. Der SC Berg verlor auch das Nachholspiel gegen Laichingen.

Der VfL Munderkingen hatte in Beimerstetten das Nachsehen. Die Gäste sicherten sich zunächst ein Doppel durch Krutz/Lehnhart, dann noch fünf Einzel durch Rebeka Dani (2), Daniel Pallasdies, Michael Koch und Robert Krutz. Die Gäste lagen zwischenzeitlich bereits mit 2:7 in Rückstand.

Herren Kreisliga A2: Wie erwartet, kam Öpfingen II gegen Erbach II nicht in Gefahr. Die Gäste gewannen nur ein Doppel durch Mößlang/Schmid und zwei Einzel durch Max Mößlang und Jürgen Steininger. Öpfingen ging gleich durch zwei Doppelsiege von Rechtsteiner/Kleck und Bierer/Gräter in Führung. Dazu kamen noch sieben Einzelsiege durch Carsten Rechtsteiner und Markus Köhler (je 2), Ingo Bierer, Christian Gräter und Michael Kleck.

Kaum erwartet wurde der Rottenacker Sieg gegen Herrlingen IV. Der Gastgeber gewann gleich zwei Doppel durch Wölfle/Walter und Kurz/Grözinger. Dazu kamen sieben Einzelsiege durch Karl-Heinz Moser, Florian Kurz und Stephan Grözinger (je 2) sowie Christian Wölfle. Durch diesen Sieg glich die TSG Rottenacker ihr Punktekonto aus.

In Ermingen gewann nur Markus Traub ein Einzel für den Gast SC Bach II.

Herren Kreisliga B2: Berg III verlor das Heimspiel gegen den Tabellenzweiten knapp. Unterstadion dominierte gegen Ehingen II klar.

Herren Kreisliga C2: Rottenacker II gab gegen Dornstadt IV beide Punkte ab.

Damen Bezirksliga: Beim Spiel in Lonsee konnte nur Paula Hack ein Einzel für sich entscheiden.