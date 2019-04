Rottenacker holt wichtigen Sieg

Die Erfolgsserie der TSG Rottenacker in der Bezirksliga hält an. Auch am Donnerstag siegte sie gegen den SV Hohentengen. Der FV Bad Schussenried ist jetzt wieder Tabellenführer.

TSG Rottenacker – SV Hohentengen 3:1 (1:0). – Tore: 1:0 Jannik Sachpazidis (30.), 1:1 Fabian Beckert (55.), 2:1, 3:1 Jannik Sachpazidis (70., 82.). – Der SV Hohentengen war ein starker Gegner und traf zweimal nur den Pfosten. Vor dem 1:0 verhinderte zunächst der Pfosten bei einem Elf-meter die TSG-Führung. Jannik Sachpazidis gelang noch vor der Pause die TSG-Führung. Jannik Sachpazidis wurde endgültig zum Match-Winner, als er nochmals zweimal traf. „Unsere Mannschaft hat funktioniert, doch war es eher ein Remis-Spiel“, sagte Pressewart Uwe Schneider. Schiedsrichterin Svenja Neugebauer leitete das Spiel souverän.

FV Bad Schussenried – FC Krauchenwies/Hausen 2:0 (0:0). – Tore: 1:0, 2:0 Felix Bonelli (55., 65.). – „Wir waren klar überlegen und hätten schon zur Pause führen müssen“, sagte Stefan Buck.

SV Uttenweiler – SV Sigmaringen 2:0 (1:0). – Tore: Daniel Weber (34.), Mathias Jäggle (84.). – Durch diesen Sieg im Nachholspiel bleibt der SV Uttenweiler weiterhin in Reichweite zur Tabellenspitze.