Rotary unterstützt Tafel in Munderkingen

Die Mitglieder des Rotary Club Ehingen-Alb-Donau veranstalten am Samstag, 17. Dezember, von 8 bis12.30 Uhr im Edeka-Supermarkt in der Rottenackerstraße 25 in Munderkingen eine „Kauf-Eins-Mehr-Aktion“ zugunsten der Munderkinger Tafel, die unter dem Namen Dionysiusteller von der örtlichen Sozialstation geführt wird. Die Einkäufer können sich beteiligen, indem sie ein Produkt oder gerne auch mehrere Produkte an die Rotarier übergeben. Diese Waren werden direkt im Anschluss an die Aktion an die Sozialstation übergeben, die sie dann weiter an die bedürftigen Mitbürger verteilt. Ein Handzettel mit Empfehlungen für haltbare Produkte wird vor Ort verteilt.