Rotary im Kampf gegen Polio

Seit vielen Jahren bekämpft Rotary weltweit Polio und hat dafür 2,1 Milliarden Dollar aufgebracht. Rund drei Milliarden Kinder in 122 Ländern konnten dadurch seit 1988 gegen die Krankheit geimpft werden, schreiben die Clubmitglieder in einer Pressemitteilung. Dennoch sei Polio nicht ausgerottet und immer wieder treten in den ärmsten Ländern der Welt wie Afghanistan, Pakistan, Nigeria, im Tschad und im Jemen neue Poliofälle auf.

„Neu ist, dass es auch in England durch eingeschleppte Viren neue Krankheitsfälle bei ungeimpften Menschen gibt“ erklärt Kinderarzt Dr. Jörg Abigt. Zusammen mit Dr. Frank Wirtz, früher Chefarzt am Krankenhaus in Blaubeuren, und Monika Kneer animierte er jetzt die Ehinger Marktbesucher zu Spenden für Polioimpfungen. Die Rotary Band animierte mit Jazzmusik die Marktbesucher zu Spenden. „Für einen guten Schutz sollten 95 Prozent der Bevölkerung geimpft sein, in Baden-Württemberg und Bayern liegt die Impfquote unter 90 Prozent, am niedrigsten ist sie in Universitätsstädten“ bedauert Jörg Abigt in dem Schreiben.

Die Bill-Gates-Stiftung unterstützt Rotary International im Kampf gegen Polio und verdreifacht alle von Rotary für die Impfkampagne aufgebrachten Spenden.