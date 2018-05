Rotarier verkaufen 50 Wildbienenhotels in Ehingen

Zugunsten von Baumpflanzaktionen in Tansania, Kenia und Sambia, einem Projekt zur Bekämpfung der Bodenerosion der Benediktiner vom Kloster Münster Schwarzach, hat der Rotary Club Ehingen Alb-Donau in der Werkstatt von Tries 50 Bienenhotels gebaut. Ein weiteres begünstigtes Projekt ist eine Schule mit integriertem Bauernhof in Kenia.

Sehr schnell bis um zehn Uhr waren diese Bienenhotels auf dem Samstagsmarkt ausverkauft, freuten sich Hubert Bold, Ludwig Walther, Victor Terpeluk, Frank Wirtz und Monika Kneer.

Schnell ausverkauft waren auch die Bienensäulen ein Baumstumpf mit Löchern gegen Regen geschützt mit einer Kappe aus Metall.