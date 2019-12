Rotarier spenden an Hospiz

Durch zwei Benefizveranstaltungen, die der Ehinger Rotary Club im Mai 2019 organisiert hatte, sind 5671,09 Euro zu Gunsten des neuen stationären Hospiz in Kirchbierlingen zusammengekommen.

Am 12. Mai war Peter Kottlorz, Leiter der katholischen Rundfunkarbeit, zu einer Lesung in Ehingen. In der Ehinger Lindehalle fand am 29. Mai ein Konzert mit der jungen deutsch-italienischen Pianistin Sophie Pacini statt. Beide Veranstaltungen wurden durch Spenden von Clubmitgliedern finanziert, sodass die Einnahmen gespendet werden können. Der Rotary Club Ehingen-Alb-Donau bedankt sich bei weiteren Spendern wie dem Lions Club Ehingen und den vielen Spendern, die nach den Veranstaltungen noch die Spendenbox füllten. Die gesellschaftlich sehr wichtige Hospizarbeit kann ohne Spenden nicht geleistet werden.

Der Präsident des Rotary Clubs Ehingen-Alb-Donau, Michael Gelinek, hat die Spende nun an Stadtpfarrer Harald Gehrig übergeben. Als Vorsitzender der Gesamtkirchengemeinde leistete er einen wesentlichen Beitrag, dass in naher Zukunft die Bevölkerung des Alb-Donau-Kreises die Möglichkeit einer stationären Hospizbegleitung haben wird.