Rotarier sammeln fast 400 000 Euro für Hilfsprojekte

Am 23. Mai 1990, gründeten 24 Männer aus Ehingen den Rotary Club Ehingen Alb Donau. Zwanzig Jahre später ist der Club auf 47 Mitglieder gewachsen und hat in den Jahren fast 400 000 Euro für soziale Projekte gesammelt

Neben der Förderung regionaler Projekte in Ehingen und Umgebung, hat der Club eigene Projekte gestaltet und internationale Förderprojekte der Rotarier unterstützt, wie die „Arzneibrücke Ehingen – Kinshasa“. „End Polio Now“, ein Projekt zur Bekämpfung der Kinderlähmung, wurde auch durch Spenden der Ehinger möglich.

Die größte Herausforderung in den letzten Jahren war der Bau einer Schule in Nepal im Dorf Lourpung. Der Club hat dieses Projekt initiiert und finanziert. Seit September 2009 haben Kinder und Lehrer der Region eine Schule mit zwei Klassenräumen, der Lehrbetrieb ist zunächst gesichert.

„Die Zukunft von Rotary liegt in unseren Händen“ Mit diesem Motto drückte Hubert Bold aus, was den Club seit 20 Jahren bewegt, in einer Symbiose aus Dienstbereitschaft und Clubleben fast 400 000 Euro für soziale Projekte zu sammeln. „Gemeinsam sind wir auf einem guten Weg und können die Herausforderungen der kommenden Jahre zuversichtlich angehen“, so Bold. Die internationalen Gäste wurden mit einem Pfingstmontagsbrauch aus Ehingen, einer Wallfahrt zur Stoffelbergkapelle, einem Wallfahrerfrühstück und dem Waldarbeiterchor aus Pfronstetten unter Leitung von Dirigent Höltz verabschiedet.