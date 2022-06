heute show dreht Beitrag mit Erbacher Bundespolitikerin Ronja Kemmer

Die Show wird am Freitag, 17. Juni, ab 22.30 Uhr im ZDF ausgestrahlt.

Wenn die beiden „heute show“-Satiriker Lutz van der Horst und Fabian Köster Politiker vor ihr Mikrofon bekommen, wird es peinlich, lustig – oder auch beides. Die hiesige CDU-Bundestagsabgeordnete Ronja Kemmer hat kürzlich von den beiden Jungs Besuch bekommen. Thema: „Quo vadis, CDU?“

Zustand nach Merkel

Es wird am kommenden Freitag ein „heute show“-Spezial um 22.30 Uhr im ZDF geben. Dabei wollen die beiden Satiriker nach 16 Jahren Angela Merkel den Zustand der CDU beleuchten, wollen schauen, wie der neue Parteichef Friedrich Merz ankommt. Und das – natürlich gewohnt zugespitzt – wie es eben Fans der „heute show“ mit Moderator Oliver Welke gewohnt sind. Mit dabei ist bei dem CDU-Spezial nun auch Ronja Kemmer, die die Rolle der jüngsten Bundestagsabgeordneten abgelegt hat.

„Die Jungs haben bei mir angefragt und erklärt, dass es um den Erneuerungsprozess der CDU geht. Dann habe ich mich mit ihnen am Spreeufer in Berlin getroffen“, sagt Kemmer, die natürlich weiß, dass es bei der „heute show“ nicht zwingend um die puren politischen Inhalte geht.

„Ich habe mich gut eine halbe Stunde mit Lutz van der Horst unterhalten. Fabian Köster war auch dabei“, erzählt Kemmer, die jetzt schon gespannt ist, welche Sequenzen aus ihrem „Plausch“ dann letztendlich auch im Fernsehen landen.

Mischung aus Fragen

„Es war eine Mischung aus normalen Fragen und eben heute-show-Fragen“, verrät die Abgeordnete, die bald zum zweiten mal Mutter wird. Eine der nicht ganz alltäglichen Fragen war wohl jene, was Ronja Kemmer von der neuen Brille ihres Parteichefs Friedrich Merz hält. „Es war wirklich ein angenehmes Gespräch. Egal, was dann da so über mich kommt, ich nehme es mit Humor.“ Nicht nur Ronja Kemmer darf übrigens gespannt sein, sondern auch der junge CDU-Mann Philipp Amthor sowie die jüngste CDU-Abgeordnete Catarina dos Santos. Auch Rita Süssmuth, die eine völlig andere CDU-Generation verkörpert, wird wohl Teil des Spezials sein.