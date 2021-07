Rollerfahrer wird schwer verletzt

Mit schweren Verletzungen ist am Dienstag ein 48-Jähriger in Ehingen ins Krankenhaus gekommen. Kurz nach 15.30 Uhr fuhr der 48-Jährige mit seinem Kleinkraftroller in der Bahnhofstraße.

Fahrzeuge stoßen Zusammen

An der Einmündung zur Hindenburgstraße bog er nach links ab. In der Hindenburgstraße kam von links ein 35-Jähriger mit seinem Audi. Er hatte Vorfahrt. Im Einmündungsbereich stießen die Fahrzeuge zusammen. Der 48-Jährige kam mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus. Den Schaden schätzt die Polizei auf etwa 3000 Euro.