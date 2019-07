Rolf Scherb wird Mundinger Ortsvorsteher

Geht es nach dem Willen des neuen Mundinger Ortschaftsrats, wird Rolf Scherb Nachfolger des bisherigen Ortsvorstehers Winfried Wohlleb. Dieser hatte bei der Wahl im Mai nicht mehr für einen Sitz im Rat kandidiert.

Mit einer Ehrenurkunde der Stadt Ehingen verabschiedete Wohlleb Ralf Breimayer. Dieser hatte nach 15 Jahren nicht mehr kandidiert. Am Mundinger Ratstisch nahmen Patrick Wohlleb, Sohn des bisherigen Ortsvorstehers, Reinhold Glocker und die wieder gewählten Räte Daniela Beck, Andreas Frenz, Helmut Haydt, Sabine Rupp, Rolf Scherb und Heinz Schörle Platz. Letzterer erhielt für 20-jährige Mitgliedschaft Ehrenzeichen und Urkunde des Städtetags von Baden-Württemberg.

Einstimmig sprachen sich die Mitglieder der neu konstituierten Mundinger Bürgervertretung in geheimer Wahl für Rolf Scherb als neuen Ortsvorsteher aus. Seine Stellvertreterin soll Sabine Rupp werden. Als geschäftsführender Ortsvorsteher bleibt Winfried Wohlleb bis zur Einsetzung des Nachfolgers im Amt.

„Es herrschte stets Einigkeit im Rat“, beschrieb Winfried Wohlleb seine Zeit im Mundinger Rathaus. 25 Jahre lang war er Ortschaftsrat, davon 15 Jahre als Ortsvorsteher.. Seinem voraussichtlichen Nachfolger Rolf Scherb wünschte er eine glückliche Hand in der Führung der Amtsgeschäfte. Scherb rief die in Winfried Wohllebs Zeit verwirklichten Vorhaben in Erinnerung und nannte unter anderem die Sanierung der Ortsdurchfahrt, den Stationenweg Lebenshorizonte im Rahmen der „Wege der Besinnung und Einkehr auf der Ehinger Alb“, den Parkplatz mit Brunnen an der Granheimer Straße, die Beschilderung eines Wanderparkplatzes und die Anlage eines Kinderspielplatzes.