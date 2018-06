Rolf Scherb aus Mundingen ist hundertfacher Blutspender

Bereits 100-mal hat Rolf Scherb Blut gespendet. Am Donnerstag zeichnete ihn Ortsvorsteher Winfried Wohlleb bei der Ortschaftsratssitzung mit Abzeichen, Urkunde und zwei Flaschen Wein aus. Seine erste Ehrung für zehn Spenden erhielt Heinz Schörle. Beide Blutspender sind Mitglieder des Mundinger Ortschaftsrats.

Der Winterdienst in Mundingen bereitet der Ortsverwaltung Sorge. Aus gesundheitlichen Gründen hat der bisherige Besorger kürzlich gekündigt. Ortsvorsteher Winfried Wohlleb kündigte an, in Frage kommende Mitbürger persönlich anzusprechen, nachdem Aufrufe im Mitteilungsblatt erfolglos blieben. Der örtliche Winterdienst umfasst die Schneeräumung vor dem Rathaus, auf dem Zugang zum Friedhof und zum Dorfgemeinschaftshaus. „Das wäre ein guter Nebenjob für Rentner“, sagte Wohlleb und fügte hinzu, die Reinigung des Dorfgemeinschaftshauses sei vergeben.

15 000 Euro waren vergangenes Jahr im städtischen Haushalt für die Erneuerung des Straßenbelags im Wiesengässle angesetzt. Für eine dringend erforderliche Komplettsanierung mit Erneuerung der Kanalisation reicht der Betrag aber nicht aus. Auf eine im März erfolgte Anfrage an das Stadtbauamt zur Ermittlung der Kosten hat Ortsvorsteher Winfried Wohlleb seiner Aussage nach noch keine Antwort erhalten. Vom neuen Stadtbaumeister Andreas Erwerle erhielt er kürzlich die mündliche Auskunft, die Sanierung werde dieses Jahr nicht mehr erledigt. Erwerle sagte sie für 2016 zu und empfahl der Ortsverwaltung, in der Sache nachzuhaken. Die neue Station des Lebenshorizontweges soll am 18. Oktober eingeweiht werden. (ef)